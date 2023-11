Von Franziska Peer

Wenn das Los entscheidet, wer aus dem Kindergarten fliegt Das Angebot an Kinderbetreuung wurde in den vergangenen Jahren stark ausgebaut. Inzwischen gibt es viele Plätze, aber es fehlt an Personal. Das führt mitunter zu irrwitzigen Folgen. (SZ Plus)

Serie von Brandanschlägen in München - Staatsschutz ermittelt Die Täter greifen Geothermie-Anlagen, Baufahrzeuge und Brücken an, zuletzt eine Trambaustelle in Johanneskirchen. Polizei und Staatsanwaltschaft rätseln: Wer steckt dahinter? (SZ Plus)

Hat München eine geheime Welttournee von "AC/DC" verraten? Die Rockband gibt im Juni zwei Konzerte im Olympiastadion. Eigentlich sollte das noch niemand wissen, doch bei einer Stadtratssitzung kam es trotzdem heraus. (SZ Plus)

Wenn die Tochter die Mutter nach 28 Jahren wiedersieht Die Elefantenkuh Panang kehrt nach Jahrzehnten in München an ihren Geburtsort Zürich zurück, um dort mit ihrer betagten Mutter zu leben. Aber noch trainiert sie in Hellabrunn für ihren großen Tag.

Der Trend geht zum Secondhand-Büro Heruntergewirtschaftete Gewerbeimmobilien werden in München immer häufiger modernisiert statt abgerissen. Thomas Wagner von Apoprojekt erklärt, warum das die Umwelt schont und auch noch Geld spart. (SZ Plus)

Nahverkehr Arbeiten an Tram-Westtangente beginnen mit Baumfällungen

Neuer Campus in Obersendling Wo nicht nur Schüler lernen

Münchner Fußgängerzone 15-jährige Taschendiebin soll in halb Europa gestohlen haben

Münchner Hauptbahnhof Räuber beschimpft sein Opfer rassistisch

