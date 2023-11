Die Eislaufsaison beginnt, Pläne für das alte Justizzentrum an der Nymphenburger Straße, ein neuer Stand für den Viktualienmarkt und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Das Eis ist bereit Während manche die Herbstsonne noch für einen Biergartenbesuch nutzen, zieht es andere zum Schlittschuhlaufen auf die Eisfläche. Noch ist dort der Andrang überschaubar.

Was wird aus dem alten Justizzentrum? 2025 soll das Gerichtsgebäude an der Nymphenburger Straße frei werden - und die Planspiele laufen auf Hochtouren. Denn alles ist möglich: von Abriss, Wohnungsbau bis Umnutzung.

Französisches Flair für den Viktualienmarkt Denis und Marie Leoncelli eröffnen in einem ehemaligen Eier-Stand den "Coucou Food Market". Das Konzept der kleinen Markthalle mit Gebäck, Kaffee, Feinkost und Salatbar haben sie in München bereits an anderen Standorten erprobt.

WEITERE NACHRICHTEN

Nahverkehr Bahnhof in Laim wird zwei Jahre später fertig als geplant

Bayerischer Popkulturpreis 2023 Belebende Wirkung

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

