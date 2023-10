Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Die patriarchale Macht und ihre fatalen Folgen Mit Aktionswochen kämpft ein breites Bündnis gegen Gewalt an Frauen, Mädchen, Jungen und nonbinären Menschen. Es gibt Workshops, Vorträge und Fortbildungen zum Thema.

Man musste ihn mögen Elmar Wepper ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Der jüngere der beiden Wepper-Brüder war der ruhigere, feinsinnigere - auch als Schauspieler. (SZ Plus)

"Das würden unsere Jungs wohl nicht hinkriegen" Mathys Tel staunt, Alphonso Davies kann nicht mehr und am Ende applaudiert sogar Harry Kane. Die Bayern zu Besuch im Circus Roncalli.

Stadt hält am Fusionstermin für ihre Wohnungsgesellschaften fest Obwohl die Gewofag zum zweiten Mal in diesem Jahr völlig überraschend ohne Chef dasteht, soll der Zusammenschluss mit der GWG am 1. Januar 2024 stattfinden. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Moosach Elfjährige bei Unfall an Kreuzung verletzt

Unfall am Laimer Platz Frau stürzt vor einfahrende U-Bahn

Saisoneröffnung Bayerische Staatsoper Inszenierung von "Le Nozze di Figaro" (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg