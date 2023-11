Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

"Es stimmt nicht, dass in München kein Kind Hunger haben muss" Kein Geld für Winterschuhe, die Klassenfahrt oder einen Kinobesuch mit der Freundin. Im reichen München leben Tausende Kinder und Jugendliche in Armut. Die geplante Kindergrundsicherung war ein Hoffnungsschimmer - nun sind viele enttäuscht (SZ Plus).

Münchner S-Bahn massiv beeinträchtigt Der Warnstreik der Lokführer trifft auch die Pendler in München: Die meisten S-Bahnen fahren nur einmal in der Stunde, eine Linie entfällt komplett.

Razzia bei Islamischer Vereinigung in München Die Polizei durchsucht drei Objekte, darunter den Sitz an der Landsberger Straße. Experten halten die Gruppierung für eine "Außenstelle" des Islamischen Zentrums Hamburg, das dem iranischen Regime nahesteht.

Hohe Geldbuße in Disziplinarverfahren gegen LMU-Professor Die Landesanwaltschaft wirft dem hochdekorierten Chemiker Fehlverhalten im Umgang mit Beschäftigten vor. Der Wissenschaftler bestreitet das und zieht gegen die Entscheidung vor Gericht (SZ Plus).

Die Rückkehr des Königs Auf der Corneliusbrücke soll ein neues Denkmal für Ludwig II. entstehen - genau an der Stelle, wo bis 1943 schon mal eines stand, bis die Nazis es einschmolzen. Wenn alles klappt wie geplant, wird der Kini im Frühjahr 2025 wieder über der Isar thronen (SZ Plus).

NS-Verbrechen Justizpalast zeigt Ausstellung über jüdische Juristinnen

Mobilität Brennen E-Autos öfter als andere? (SZ Plus)

Nachruf auf Michael Hardi "Ein feiner Kerl"(SZ Plus)

Polizei Radfahrer stirbt nach mysteriösem Unfall

Betrug Schockanrufer erbeuten Hunderttausende Euro

Apps für den Nahverkehr Münchens Mobilitätsangebote auf einen Klick

