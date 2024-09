Von Leo Kilz

Anschlag am Karolinenplatz: Der Tag danach Einschusslöcher und eine zersprungene Glasscheibe zeugen vom Angriff auf das NS-Dokuzentrum und das israelische Generalkonsulat. Das Polizeiaufgebot rund um den Tatort ist noch immer groß. (SZ Plus)

Die Macht der Angst Viele Jüdinnen und Juden in München fürchten um ihre Sicherheit, verspüren ein permanentes Gefühl der Bedrohung. Zugleich wollen sie sich nicht einschüchtern lassen – und warnen vor einer Pauschalisierung ihrer muslimischen Mitmenschen. (SZ Plus)

Stadt stockt Sicherheitspersonal beim Oktoberfest auf Die Ordnungskräfte sollen möglichst verhindern, dass es an den Zugängen zu großen Menschenansammlungen kommt. Außerdem fordert der Oberbürgermeister stichprobenartige Körperkontrollen.

Was ein Stau-Pilot besser kann als jede App Es ist ein exklusiver Kreis: Robert Sandler ist einer von nur vier Flugbeobachtern des ADAC in Deutschland. Von einem Ultraleichtflugzeug aus beobachtet er den Verkehr am Boden und liefert dabei Informationen, die kein Navi bieten kann. (SZ Plus)

Bogenhausen: So sieht Münchens teuerste und modernste Schule aus (SZ Plus)

Prügelei am Tennisplatz: Spiel, Satz und Nasenbeinbruch

SZ Plus Meinung Kultur in München : Eine Adele macht noch keinen Kunstsommer Von Franz Kotteder

SZ Plus Türkgücü München : „Ich kann solchen Hass nicht nachvollziehen“ Ünal Tosun, 31, ist dienstältester Fußballer bei Türkgücü München, dem bis heute erfolgreichsten von Migranten gegründeten Verein Deutschlands. Mit der SZ spricht er über das schlechte Image und den Umgang mit Rassismus. Von Justin Patchett

SZ Plus Gasthaus Zum Fischmeister : Der Pächterwechsel hat dem Traditionslokal richtig gutgetan Der Platzhirsch am Ambacher Seeufer wagt den Neuanfang – und es sieht aus, als mache er alles richtig. Reservierung wird deshalb unbedingt empfohlen, gerade am Wochenende. Von Karl-Heinz Peffekoven

