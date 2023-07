Was Sparkassen-Kunden wissen müssen, warum die Psychiatrie in Haar ins Visier der Staatsanwaltschaft gerät, wie der SPD-Parteitag ablief und mehr.

Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Erhöhung der Gebühren: Was Kunden der Stadtsparkasse jetzt wissen müssen Die Bank in München kündigt Preiserhöhungen und Gebühren für Buchungen und Geldabheben an. Verbraucherschützer kritisieren die neuen Giro-Modelle - und raten Kunden zum Wechsel der Bank (SZ Plus).

Verbraucherzentrale rät Kunden der Stadtsparkasse München zum Bankenwechsel Ein neues Konto sei leicht zu eröffnen.

Tod in der Psychiatrie in Haar: Isar-Amper-Klinikum im Visier der Ermittler Nach dem mutmaßlichen Mord an einer Patientin prüft die Staatsanwaltschaft auch den Vorwurf einer fahrlässigen Tötung durch Unterlassen. Der Anwalt der Nebenklage weist auf mehrere Missstände hin (SZ Plus).

Vorwürfe an Münchner Universität: Wenn die Chemie nicht mehr stimmt Gegen einen hochdekorierten Professor an der LMU läuft ein Disziplinarverfahren. Es soll um mögliches Fehlverhalten im Umgang mit Beschäftigten gehen (SZ Plus).

Parteitag der Münchner SPD:Jubelstimmung nach herber Kritik an Söder-Regierung Landtagskandidat Florian von Brunn ließ in seiner Rede auf dem Parteitag der München SPD kein gutes Haar an der Politik des Ministerpräsidenten.

Wo sich Politik und Wirtschaft in München treffen Die Bayerische Wirtschaftsnacht beschäftigt sich mit Virtual Reality, Söder wünscht sich eine Zeitenwende, Unternehmer loben den Standort und klagen über Strompreise.

WEITERE NACHRICHTEN

15-Jähriger mit Schwester und Drogen im väterlichen Auto unterwegs: Was dem Teenager vorgeworfen wird

Befehl zum Impfen verweigert: Soldat steht vor Gericht

Wlan in Münchens S-Bahnen: Gute Verbindung im Nahverkehr

Ermittlungen wegen Unfallflucht: Radfahrer bremst Linienbus aus - drei Verletzte

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTUR-TIPP

