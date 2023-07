Ein Bauträger, der nicht fertig baut, die vielleicht schönste Dachterrasse der Stadt, eine Warnung vor dem Baden in der Isar und mehr.

Von Leo Kilz

Was man über den Kocherlball wissen sollte Tausende Menschen strömen jedes Jahr in aller Herrgottsfrühe zum Chinesischen Turm, um zu tanzen: Wann, wo und weshalb der Kocherlball stattfindet - und wie man sich am besten vorbereitet.

Wie Münchnerinnen und Münchner für den Kocherlball proben: Besuch beim Tanzkurs im Hofbräuhaus (SZ Plus)

Tropische Temperaturen in München: Stadt warnt vor Baden in der Isar Bis zu 38 Grad sind für Samstag vorhergesagt, doch Schwimmen oder Bootfahren im Fluss sollten die Menschen nicht riskieren. Woran das liegt - und wo nach der Hitze neue schwere Unwetter drohen.

Der Münchner Bauträger, der nicht fertig baut Familie Hoser träumt von einem eigenen Haus. Sie versuchen, alles richtig zu machen. Doch sie geraten an den Falschen. So wie viele andere. Wer ist Julian Kiefer? (SZ Plus)

Neufreimann: Schwerer Rückschlag für den Wohnungsbau in München Ein milliardenschweres Immobilienunternehmen hat ein großes Bauprojekt auf Eis gelegt. Als Grund nennt es explodierende Baukosten und teure Zinsen. Selbst bei Mieten von 25 Euro pro Quadratmeter würde man "in die roten Zahlen geraten" (SZ Plus).

Filiale der Döner-Kette Türkitch muss schließen Der Gründer betont: Mit mangelnder Sauberkeit hat das nicht zu tun.

Urteil im Prozess um Dealer in der Gastronomie: Drogenbunker in der Garage, Deal vor Gericht

Klebe-Aktion in München: Gegen 7.45 Uhr geht nichts mehr am Stachus

