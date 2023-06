Warum Schwimmbäder so teuer sind, wie die MVG auf das Deutschlandticket blickt, was die besten Momente des Filmfests waren und mehr.

Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum muss Schwimmen in München so teuer sein? Sechs Euro kostet es, ins Freibad zu gehen. Damit belegt die Stadt deutschlandweit mal wieder einen Spitzenplatz. Auch die Pommes vom Kiosk fallen ins Gewicht. Wo man trotzdem sparen kann (SZ Plus).

Tödlicher Unfall auf der Landshuter Allee: Kieslaster stößt frontal gegen Tank-Lkw Der 52-Jährige aus dem Landkreis Dachau gerät mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, beide Fahrerkabinen fangen Feuer. Die Landshuter Allee bleibt lange gesperrt.

Verpackungssteuer löst Streit im Rathaus aus Oberbürgermeister Dieter Reiter lehnt den Vorschlag der Fraktion Grüne/Rosa Liste als "weitere Belastung der Bürger" ab. Die Initiatoren beharren aber auf ihrer Idee zur Eindämmung der Müllberge.

Deutschland-Ticket: Viele Neukunden, wenige Kündigungen Die Münchner Verkehrsgesellschaft zählt aktuell 415 000 Abonnenten - das entspricht einem Zuwachs von 60 Prozent. Nur 20 000 Nutzer haben das Ticket seit seiner Einführung wieder gekündigt. Warum das Verkehrsunternehmen trotzdem Probleme sieht.

Von der chaotischen Eröffnung bis zu einer guten Sexszene Beim Filmfest München versuchen Darsteller, Regisseure und Produktionsfirmen, sich möglichst gut zu präsentieren. Die zehn besten Momente (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten": Regierung von Oberbayern lehnt ÖDP-Beschwerde ab

Bauausschuss: Stadt plant 100 neue Trinkbrunnen

Moosach: Frau vom Rad getreten

Nach Android-Update: Hosentaschen-Notrufe stressen die Feuerwehr

