Immobilien in München verlieren an Wert, doch Rekordpreise werden weiterhin erzielt. An der Großmarkthalle will der private Investor nun doch keine Wohnungen bauen.

Von Leo Kilz

So deutlich verlieren Immobilien in München an Wert Eine Eigentumswohnung kostet derzeit 13 Prozent weniger als noch vor einem Jahr, auch in anderen Segmenten sinken laut Bericht der Stadt die Preise. Nur ganz oben ist von Krise wenig zu spüren: Ein Einfamilienhaus wechselte für einen Rekordwert von 25,7 Millionen Euro den Besitzer (SZ Plus).

Großmarkthalle: Wohl doch keine 600 Wohnungen in bester Lage Der Investor Ralf Büschl speckt seine Pläne offenbar deutlich ab: Auf dem Gelände soll wohl lediglich eine Halle für die Obst- und Gemüsehändler entstehen. Bestätigt fühlen sich nun manche, die früh vor einem privaten Bauherrn gewarnt hatten.

Vergewaltiger vom Englischen Garten zu sieben Jahren Haft verurteilt Das Opfer hatte sich in der Nähe des Monopteros nur kurz von einer Feier entfernt. Der 30-Jährige gestand die Tat - und weitere Übergriffe.

Aktion von Klimaschützern: "Fahr los! Fahr einfach drüber!" Die Blockade vor der Uni ist fast schon Routine - und verrät doch viel über Aktivisten und ihre Gegner (SZ Plus).

Chaos bei den Stadtwerken: Manche fragen fast täglich, was mit ihren Abschlägen ist Rund 300 000 Münchner Haushalte warten auf die Rechnung der Stadtwerke. Vor allem arme Menschen könnten in Bedrängnis kommen (SZ Plus).

Vertrag aufgelöst: Wohin Gasteig-Chef Wagner zum Winter wechselt

Großeinsatz: Schüsse im Westend - Polizei schickt SEK

Überfall an der Isar: Musikbox-Räuber prügeln 20-Jährigen krankenhausreif

