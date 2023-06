Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Christopher Street Day: "Ich bin stolz auf mein München" Friedlich und ohne Zwischenfälle haben mehr als eine halbe Million Menschen den CSD in der Landeshauptstadt gefeiert. Aber in die gigantische Party mischen sich auch ernste Töne (SZ Plus).

Hellblau steht auf dem CSD für Hilfe Beobachten, zuhören und deeskalieren: Zum ersten Mal gibt es beim CSD in München Awarenessteams. Warum es die Freiwilligen braucht und was sie erleben (SZ Plus).

Wärmewende in München: Wenn das Stromnetz an seine Grenzen kommt Wird die technische Infrastruktur all den neuen Wärmepumpen und Ladestationen für E-Autos standhalten? Was die Stadt tut, damit es nicht zum Blackout kommt (SZ Plus).

Die Rückkehr der "Sommerstraßen" Flanieren, wo sonst nur Autos fahren: Die Stadt verschafft Radlern und Fußgängern vorübergehend mehr Platz. In welchen Bereichen bis mindestens Ende August Schritttempo gilt.

Acht Termine für Jugendpartys unter freiem Himmel Es mal krachen lassen: Bei einem Programm der Stadt unter dem Namen "Munich Urban Celebrations" dürfen sich junge Menschen bewerben, die unter freiem Himmel Party machen wollen - mit Musik, aber ohne Kommerz.

Konzert-Kritik: Zu laut zum Sterben Weiße alte Männer covern Songs von Toten oder über Tote: Klingt schwierig, aber den "Hollywood Vampires" um Johnny Depp und Alice Cooper gelingt in der Münchner Olympiahalle ein erstaunlich lebendiges Konzert (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Migrationspolitik: Sozialreferat hilft 301 Menschen bei der Rückkehr in ihre Heimat

Klagen von Besuchern: Wildschäden auf Friedhöfen

Herzogstraße: 15-Jährige vom Bus erfasst und mitgeschleift

Konzert-Kritik: Tom Jones auf dem Tollwood-Festival

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP