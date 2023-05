Warum das FSME-Risiko durch Zecken in diesem Jahr so hoch ist wie noch nie, wie die Meisterfeier des FC Bayern ablief und mehr.

Zeckenplage: "Man muss überall mit dem FSME-Virus rechnen" In diesem Jahr gibt es so viele Zecken wie noch nie, warnt der Experte Gerhard Dobler. Wem er eine Impfung empfiehlt, warum er einen starken Anstieg bei den Infektionen erwartet und wo es in München eine der größten Zeckenpopulationen Bayerns gibt (SZ Plus).

Doppel-Meisterschaft des FC Bayern: Frenetischer Jubel statt Tristesse - Tausende feiern auf dem Marienplatz Mit einer Meisterschaft des FC Bayern haben vor dem letzten Spieltag nur wenige gerechnet. Am Ende dürfen sich gleich zwei Mannschaften auf dem Rathausbalkon beklatschen lassen. Über den Personalwirbel um Kahn und Salihamidžić wird gescherzt (SZ Plus).

Junge Frau tot auf Feldweg in Sauerlach gefunden - Tatverdächtiger ebenfalls tot Ein 22-Jähriger soll laut Polizei im Landkreis München eine 19-Jährige und dann sich selbst umgebracht haben. Die Polizei gibt weitere Details bekannt.

Oben ohne kuscheln auf dem Königsplatz Mötley Crüe eröffnen mit ihrem Konzert die Open-Air-Saison in der Maxvorstadt - und wollen die Brüste der Fans sehen. Bei Peter Gabriel geht es dann andächtiger zu, aber auch nicht sexbefreit (SZ Plus).

Autocorso auf der Leopoldstraße: Mehr als 100 Anzeigen gegen feiernde Erdoğan-Anhänger

IAA 2023: Was im September auf die Anwohner zukommt

Klimabewegung: Werden die Aktivisten jetzt radikaler? (SZ Plus)

