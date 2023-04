Wie man in München die richtige Klinik findet, was Wiesn-Wirt Peter Reichert zu seinem Strafbefehl sagt und mehr.

Von Leo Kilz

Krankenhäuser in München: Unsere Karte zeigt, welche Kliniken ganz nah sind - und was sie bieten (SZ Plus).

Schlägerei und Hygienemängel: Ein Wiesn-Wirt entschuldigt sich Der Donisl- und Bräurosl-Chef Peter Reichert äußert sich erstmals öffentlich zu Hygienemängeln und einer Rauferei auf dem Oktoberfest. Doch auch die Staatsanwaltschaft meldet sich im Nachgang zu Wort.

Razzia, Raufen, Rechtsverstöße: Ärger für Peter Reichert Warum kaum jemand wetten würde (SZ Plus), dass der Wiesn-Wirt das Bräurosl-Festzelt behalten darf.

Stammstrecken-Desaster: Pofalla bringt Bayerischen Landtag gegen sich auf Der langjährige CDU-Spitzenpolitiker verärgert mit seinem Auftritt den Untersuchungsausschuss zur S-Bahn so sehr, dass er als Zeuge nochmal nach München kommen muss. "Noch arroganter und überheblicher geht es nicht", heißt es über den früheren Bahnvorstand.

Bahnstreik: "Wenn nicht nächste Woche was passiert, stehen wir wieder hier" Keine Züge, keinen S-Bahnen: Am Freitagvormittag legte die Gewerkschaft EVG große Teile des Münchner Nahverkehrs lahm. Die Eisenbahner machen klar: Sollte sich ihr Arbeitgeber nicht bewegen, kommen auf die Stadt noch weitere Ausstände zu.

Politik in München: Grün-Rot zieht Halbzeitbilanz Die Koalition im Rathaus blickt auf Erfolge und nicht Erreichtes zurück - und teilt kräftig gegen die CSU in der Opposition aus (SZ Plus).

Oktoberfest: Rassismus-Streit um Wiesn-Motive Münchens Kulturbürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) missfallen einige Bilder, die zuletzt auf dem weltberühmten Bierfest zu sehen waren. Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) hat keine Bedenken.

Großangelegte Razzia: Münchner Polizei gelingt Schlag gegen Kinderpornografie

Prozess um tödlichen Unfall: Die Suche nach dem entscheidenden Zeugen

Ismaninger Speichersee: Vögel verhindern Windräder

