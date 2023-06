LMU-Juraprofessor bietet Seminar über "Hochschlafen" an, Stadtverband der Grünen sauer nach Asylkompromiss, Stadtwerke erlauben "oben ohne" für alle in Schwimmbädern.

Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

LMU München: Jura-Professor bietet Seminar über "Hochschlafen" an Volker Rieble will in der Lehrveranstaltung "Liebschaften am Arbeitsplatz" Rechtsprobleme rund um den "Aufstiegsbeischlaf" besprechen. Die Empörung ist groß, die Fakultät nennt den Ankündigungstext "abstoßend" (SZ Plus).

Münchner Grüne stellen sich vehement gegen Asylkompromiss Der größte Kreisverband der Partei in Deutschland will das Ergebnis der Verhandlungen der EU-Innenminister nicht hinnehmen. Eine Einigung "um jeden Preis" sei kein Erfolg (SZ Plus).

Holocaust-Vergleich von Bernd Schreyer: Das abrupte Ende einer grünen Bilderbuchkarriere Bernd Schreyer war 40 Jahre als Politiker aktiv. Von einem Tag auf den anderen war alles vorbei - wegen eines fatalen Tweets. Was sein in fast brutaler Konsequenz vollzogener Abschied als Münchner Stadtrat über seine Partei aussagt.

Vielbefahrener Autobahnabschnitt: Turbobaustelle auf der A 9 In nur fünf Tagen soll im Juni die Autobahn zwischen der Fröttmaninger Fußball-Arena und Garching-Nord erneuert werden. Bis dahin gilt ein Tempolimit.

WEITERE NACHRICHTEN

Nach Heizgesetz-Kundgebung in Erding: SPD ruft zur "Demonstration der Vernünftigen" auf

Neue Hausordnungen: Münchner Bäder erlauben "oben ohne" für alle

Gärtnerplatzviertel: Mann stößt Frau in Müllerstraße vom Rad

Gastronomie in München: Zum Afternoon Tea in die Maximilianstraße

