Vor- und Nachteile des Radfahrens in München, ein Polizei-Großeinsatz in Schwabing, warum Reichert wohl Wiesn-Wirt bleiben wird und mehr.

Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Pro und Contra: Radfahren in München Es gibt gute Gründe, warum Radeln in München besonders viel Freude bereitet. Und ja, da wären auch noch ein paar Nachteile. Zu den Argumenten (SZ Plus)

Großeinsatz: Mann bedroht Polizisten in Schwabing mit Waffe Der Tatverdächtige wurde inzwischen festgenommen. Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, heißt es von der Polizei.

Polizei-Einsatz am Viktualienmarkt am Donnerstag: Acht Stunden Ungewissheit

Wolfsmasken-Prozess: Angeklagter muss zwölf Jahre in Haft 2019 hat der heute 47-Jährige ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt. Sein Verteidiger forderte die Unterbringung in einer Psychiatrie. Nun wurde das Urteil aus erster Instanz bestätigt (SZ Plus).

Oktoberfest: Peter Reichert soll Wiesnwirt bleiben dürfen Das Kreisverwaltungsreferat stuft den Gastronomen trotz Vorwürfen wegen Hygienemängeln als zuverlässig ein. SPD und Grüne wollen ihm aus diesem Grund ein Festzelt nicht verwehren.

WEITERE NACHRICHTEN

Polizei in München: Baby nach Geburt getötet - Mutter wegen Mordverdachts festgenommen

Neue Zentrale für die Hypovereinsbank: So soll der nachhaltige Neubau am Leuchtenbergring aussehen

Planegg: 212 Millionen Euro für 980 Meter U-Bahn

Archäologie in München: Immer mehr aufsehenerregende Funde (SZ Plus)

