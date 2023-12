Wo es den besten klassischen Glühwein gibt, warum Kita-Plätze in der Stadt bald bis zu tausend Euro kosten könnten, wie das angekündigte Till Lindemann-Konzert polarisiert und mehr.

Von Leo Kilz

Auf der Suche nach ganz normalem Glühwein Heißer Aperol, Punsch mit Marille, Holunder oder Eiern: Auf den Münchner Weihnachtsmärkten gibt es warme Getränke in verschiedensten Varianten. Wo aber findet man ihn noch - den klassischen roten Glühwein ohne Chichi? Ein Streifzug.

Obdachloser im Englischen Garten verbrannt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Das Opfer kam Ende November unter einer Fußgängerbrücke ums Leben. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus - und haben nun einen 56-jährigen Mann festgenommen.

Kinderbetreuung: 1000 Euro oder mehr für einen Kita-Platz? Derzeit bezuschusst die Stadt die meisten Kinderbetreuungseinrichtungen in München. So sollen Plätze gratis oder bezahlbar bleiben. Doch das Modell ist rechtswidrig und eine neue Lösung gibt es bis jetzt nicht. (SZ Plus)

Auch nach dem Tandler-Urteil: Grünwald bleibt Steueroase Die dank vieler Firmen sehr reiche Gemeinde will gar nicht wissen, ob die im Ort gemeldeten Unternehmen dort wirklich ansässig sind. Das dokumentiert auch ein Fall, bei dem ein Gemeindevertreter bei der Steuerfahndung als Zeuge aussagen musste. Es war eine entlarvende Vernehmung. (SZ Plus)

Hochwasser in Garching: Klärwerk steht kurz vor dem Kollaps

Prozess am Amtsgericht München: Überwachung von der Nachbarterrasse

Feuerwehreinsatz im Forstenrieder Park: Wieder zwei Großmaschinen in Flammen

Vorfall in der Landwehrstraße: Mann mit Kippa verprügelt

