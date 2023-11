Warum in Sendling ein riesiges Loch im Boden klafft, wie Münchner Muslime sich seit der Eskalation in Nahost fühlen und mehr.

Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum ist da ein Loch und kein Haus? Mitten in München, der teuersten Stadt Deutschlands, irritiert seit Jahren eine riesige Baustelle die Nachbarschaft. Eigentlich sollte hier ein sechsstöckiges Haus stehen. Warum ist da immer noch dieses Loch? (SZ Plus)

Krieg in Nahost: Misstrauen und Verunsicherung - wie sich Münchner Muslime fühlen Immer wieder Demonstrationen, doch kaum Bereitschaft zum Dialog: Der Krieg in Nahost gräbt sich tief in die Stadtgesellschaft. (SZ Plus)

TV-Abschied: Schleich macht Schluss Helmut Schleichs "Schleich Fernsehen" war einmal die quotenstärkste Kabarettsendung im BR. Nun hört der 56-Jährige auf - und nennt dafür auch politische Gründe.

Ai Weiwei in München: "Was soll ich bedauern?" Der Künstler steht zu dem umstrittenen Tweet, der ihm eine Ausstellungs-Absage einbrachte, und fordert eine uneingeschränkte Redefreiheit für Künstler. (SZ Plus)

Wie München den Pflegenotstand bekämpfen will Die Stadt schnürt ein umfangreiches Maßnahmenpaket, um dem Mangel an Fachkräften in der Pflege entgegenzuwirken. Die Kosten in den kommenden Jahren gehen in die Millionen - was genau geplant ist.

Waldfriedhof: Ehre, wem keine Ehre gebührt Das "Husarengrab" auf dem Waldfriedhof würdigte einst Antisemiten und rechte Freikorpskämpfer von 1920. Die Stadt führt es heute als Ehrengrab für einen ermordeten Kunst-Professor - nur ist das nicht zu erkennen.

Taxisklinik des Rotkreuzklinikums: Ein Ort der besonderen Erinnerungen Zehntausende Münchner kamen in den vergangenen Jahrzehnten in der Geburtsklinik an der Taxisstraße auf die Welt. Die Nachricht vom Wegzug aus dem Gebäude löst bei vielen Bedauern aus. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Verdacht auf versuchte Tötung: Festnahme nach Messerstecherei in Spielhalle

Verdächtiger gesucht: Jugendliche im Nußbaumpark sexuell missbraucht

Landgericht München: 100 000 Euro Geldbuße für Abriss des Uhrmacherhäusls

Einrichtung von SOS Kinderdorf Einbrecher stehlen Tresor aus Familienzentrum

