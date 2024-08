Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

„Politik endet nicht, das ist der Unterschied“ Katrin Habenschaden galt als gesetzte Kandidatin der Grünen für die Oberbürgermeisterwahl 2026. Doch dann zog sie sich aus der Politik zurück – und wechselte zur Deutschen Bahn. Ein Interview über die Gründe für ihren Rückzug und ihr neues Leben zwischen München und Berlin. (SZ Plus)

Schöner als jetzt ist München nie Im August lebt es sich leichter in der Stadt als sonst. Warum also ausgerechnet dann wegfahren? Eine Ode an den Sommer zu Hause. (SZ Plus)

So war das erste Konzert von Justin Timberlake Der Sänger begeistert in der Münchner Olympiahalle vor allem mit den alten Hits und ist gerührt über die Zuneigung des Publikums – das hat immerhin knapp zwei Jahrzehnte auf diesen Moment gewartet. (SZ Plus)

Sportcampus der TUM: Elf Negativpunkte für den „Chef“ Im Arbeitsgericht liefern sich zwei Anwälte einen heftigen Schlagabtausch. Es geht um die Kündigung einer bekannten Sportmedizinerin, die einen Professor des tätlichen Übergriffs beschuldigt. Und wie steht es um das Betriebsklima in einer der renommiertesten medizinischen Einrichtungen Münchens? (SZ Plus)

Erschossene Frau im Sendlinger Supermarkt hatte Streit mit den Eltern Die Angehörigen der 31-Jährigen befürchteten offenbar, dass diese erneut in eine psychische Krise rutschen könnte. Drei Tage nach den tödlichen Schüssen werden neue Details bekannt.

Wenn der Kompost dem Nachbarn stinkt Die Pächterin einer Parzelle will ihren Garten besonders ökologisch betreiben – auf ihre ganz eigene Art. Die anderen Kleingärtner sind nicht einverstanden. Nun muss sich das Amtsgericht mit der Frage des korrekten Kompostierens beschäftigen.

WEITERE NACHRICHTEN

Badeunfall in Pasing: 17-Jähriger leblos im Westbad vorgefunden

Unfall auf Baustelle: Arbeiter stürzt aus zweitem Stock mehrere Meter tief in Baugrube

Schwabing: Hilton bleibt im Tucherpark

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Rosenheim-Cops-Kommissar arbeitet jetzt als Notarzt : „Ich denke nur noch ganz selten an den Schauspielberuf zurück“ In der beliebten Vorabendserie „Die Rosenheim-Cops“ spielte er den schüchternen Kommissar König, Mark-Alexander Solf ist allerdings auch Arzt. Und irgendwann entschied er sich für eine der beiden Karrieren. Von Lisa Marie Wimmer

Mode : Design aus München: das kleine Schwarze Die Designerin Christine Overbeck entwirft den Damenklassiker in Strick. Ein Kleid für den selbstbewussten Auftritt. Von Franziska Gerlach

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Biergarten-Radtour: Durchs Gleißental nach Ascholding : Zum legendären Ursprung der Radler-Mass Auf der Rundtour von Deisenhofen durch das nördliche Oberland muss man zwar ein paar Höhenmeter bewältigen. Doch unterwegs wird man mit Naturschönheiten belohnt – und immer wieder mit einem Biergarten. Von Iris Hilberth

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg