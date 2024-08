SZ Plus Freizeit : Zehn besondere Badeseen im Landkreis Fürstenfeldbruck

Ruhe und Entspannung am abgelegenen Waldsee oder doch lieber die Eventlocation direkt am Wasser. In der Region gibt es etliche Gewässer, die einen Ausflug wert sind - an einigen sind sogar Hunde erlaubt.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren