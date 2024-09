Wieso der FC Bayern früher als sonst seinen diesjährigen Wiesnbesuch absolvierte, welche Promis noch am ersten Oktoberfest-Wochenende auf der Festwiese waren – und warum der umgestürzte Kran von Bogenhausen nun die Polizei beschäftigt.

Von Leo Kilz

OKTOBERFEST

Eine Million Menschen am ersten Wochenende – so viele wie selten: Hier geht’s zum Wiesn-Newsblog

Traumstart für die Wiesn Hunderttausende bummeln am ersten Oktoberfestwochenende über die Theresienwiese. Nur die Polit-Prominenz aus Berlin lässt sich nicht blicken. Aber Bayern hat ja Markus Söder. Der spielt beim Anstich auf gescheiterte Kanzlerambitionen an. (SZ Plus)

Der FC Bayern feiert die Wiesn und sich selbst Mannschaft und Funktionäre des Vereins besuchen traditionell mit ihren Angehörigen das Käfer-Zelt. Am Tag nach dem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen waren die Spieler in bester Stimmung – eine Mass-Regel hatten sie nicht zu beachten.

Wer ist der Mann neben dem Oberbürgermeister beim Anzapfen? Anfangs war er nur in streng vertraulicher Mission dabei: Helmut Huber. Warum er seit mehr als 40 Jahren neben dem Münchner Oberbürgermeister beim Anzapfen steht – und erst Dieter Reiters Vorgänger das Geheimnis um seine Existenz lüftete.

Einlasskontrollen zum Oktoberfest: Und die Security sieht staunend zu Mehr Ordner, Metalldetektoren, mögliche Wartezeiten – die Verantwortlichen bemühen sich nach den Anschlägen von Solingen und München um mehr Sicherheit beim Oktoberfest. Doch zum Start: Rennen alle einfach rein. Was ist da los?

Das sind die Bilder vom ersten Oktoberfest-Tag Strahlender Sonnenschein, ein Ministerpräsident zum ersten Mal in Lederhose und natürlich viel Bier. Zum Beginn rennt alles in die Zelte – und nach dem Anstich sitzen die Promis und Politiker wieder bei Käfer.

Lederhosen-Söder stiehlt dem Oberbürgermeister die Show: Die Anzapf-Show auf der Wiesn (SZ Plus)

DER TAG IN MÜNCHEN

MVG gibt Tramstrecke vorzeitig frei Die Tram 18 fährt den Abschnitt St.-Martins-Platz – Schwanseestraße früher an als geplant. Aber nicht etwa, weil die Arbeiten schon vollends abgeschlossen sind.

Polizei ermittelt nach Kran-Unglück in Bogenhausen wegen Baugefährdung Die Bodenplatte soll weder vorschriftsmäßig installiert, noch von einem Statiker geprüft worden sein. Der Sachschaden ist immens.

Zank um Kiebitz, Raps und Kies im Münchner Osten München bekommt ein neues Landschaftsschutzgebiet – den Moosgrund im Nordosten der Stadt. Er ist nicht nur Lebensgrundlage für seltene Tiere und Pflanzen, sondern auch für einen Landwirt. Das löst Streit aus. (SZ Plus)

Nachruf: Der Bräu von Aying ist tot Der langjährige Brauerei-Chef Franz Inselkammer stirbt mit 88 Jahren nach schwerer Krankheit. Der feinsinnige Humanist und Kunstfreund war prägende Figur einer der großen Unternehmerfamilien im Raum München.

WEITERE NACHRICHTEN

Polizei: Brandserie im Münchner Norden – 66-Jähriger festgenommen

Innenstadt: Fahranfänger flieht vor Polizei – und fährt Treppe runter

Trudering: OB Reiter will sich für Lärmschutzprojekt einsetzen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Historische Kartengrüße : So schön war es am Starnberger See Die klassische Ansichtskarte gilt als antiquiert, dabei sind gerade historische Karten kleine Kunstwerke auf Karton. Eine Reise im Kleinformat zu den Sehenswürdigkeiten an den Ufern des Fürstensees. Von Sabine Bader, Nila Thiel und Georgine Treybal

Münchens junge Kreative: Lukas Sterzenbach : Und es werde Rost Wo arbeiten Münchens junge kreative Köpfe? Wir haben sie an ihren Arbeitsplätzen besucht und ihnen über die Schulter geschaut. Heute: Lukas Sterzenbach.

UNSER FREIZEITTIPP

„The Portal“ im Münchner Rathaus : Im Drehsessel auf den Mount Everest Auf der früheren Sport-Münzinger-Fläche können Besucher nun in virtuelle Welten eintauchen – und sich ein Bild davon machen, was internationale Künstler in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Von Thomas Becker

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg