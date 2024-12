DER TAG IN MÜNCHEN

Was sich bei Bahnen und Bussen in München ändert Zum Fahrplanwechsel müssen die Fahrgäste mehr Geld für Tickets ausgeben, können aber künftig auch nachts mit der U-Bahn nach Hause fahren. Bei der S-Bahn kehrt eine alte Bekannte zurück.

„Leierkasten“-Türsteher nach Prügel-Attacke verurteilt Ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter des Bordells schlägt einen Gast krankenhausreif. Das Opfer leidet bis heute, einige Folgen der Tat sind irreversibel. Nun muss der Angreifer die Konsequenzen tragen. (SZ PLus)

Wenn Soldaten Nazi-Witze erzählen Die Bundeswehr hat 2023 wegen rechtsextremer Vorfälle 62 Soldatinnen und Soldaten entlassen – vier von ihnen stammten von Standorten im Großraum München. Welche Vergehen ihnen vorgeworfen werden. (SZ Plus)

Nachlass-Auktion in München Vor einem halben Jahr starb Ruth Maria Kubitschek. In München wurde jetzt ihr Nachlass versteigert. Doch wer kauft Gemälde, Mineralien, Schmuck und die Pelzsammlung der Schauspielerin? (SZ Plus)

So schön leuchtet München im Advent Die Tage werden kürzer und kürzer, aber das ist kein Grund für Trübsal: Bilder aus einer Stadt, die ganz besonders glänzt.

Alkoholkranke: Warum viele sich vor Weihnachten fürchten

Bahnhofsviertel: Münchner von Trans-Person vergewaltigt

Störung im Fahrbetrieb: Unerwarteter Nebel in der U-Bahn

Reanimation: Polizisten retten Bus-Fahrgast das Leben

SZ Plus Forstenrieder Park in München : Wo sich Reh und Wildschwein gute Nacht sagen Der Forstenrieder Park war einst das Jagdrevier der Wittelsbacher, noch heute laufen hier Tiere frei herum. Derzeit kann man sie besonders gut beobachten - dabei ist das Wild eigentlich dem Waldumbau im Weg. Von Annette Jäger und Sebastian Gabriel

SZ Plus Weihnachtszeit : Wer hatte überhaupt die Idee, im Advent in die Innenstadt zu fahren? Geschenke im Laden statt im Internet kaufen zu wollen, ist edel. Doch am Ende bleibt nur Rückzug, Resignation und ein schwitzender Paketbote. Glosse von Christiane Lutz

Freizeit für Familien : Mit Wiggerl und Co. in die Vergangenheit Wer schon in jungen Jahren Kunst oder Geschichte für sich entdeckt, bleibt meist davon fasziniert. Die Museen im Münchner Land bieten daher spannende Programme für Kinder und Jugendliche an, die gerade im Herbst und Winter einen Familienausflug lohnen. Von Irmengard Gnau

