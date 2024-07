Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Mehr Wohnungen für München? Das ist der Plan Kosten senken, Vorschriften lockern und die Arbeit der Verwaltung beschleunigen – der Oberbürgermeister und SPD/Volt gehen auf Investoren zu. Doch schon gibt es Streit im Rathaus. (SZ Plus)

So sollen Münchens öffentliche Toiletten sauberer werden Um manch öffentliches Klo in München macht man lieber einen Bogen. Nun legen die Stadtwerke einen Sanierungsplan der U-Bahn-Toiletten vor. Sechs wurden bereits eröffnet – und die kosten jetzt Eintritt.

Aus Verpackung wird Kunst: Ein Weckruf aus Tetrapaks Rund 133 000 Kilo verzehrfähige Lebensmittel landen in München im Müll – pro Tag. Weil diese Zahl schwer greifbar ist, sollen nun Kunstwerke aus Verpackungsmüll das Ausmaß dieser Verschwendung zeigen.

Frau will Pony umtauschen – und klagt Kurz nach dem Verkauf entwickeln sich krustige Flecken an Furis Haut: ein Sommerekzem. So sei das Tier nicht zu gebrauchen, findet die neue Besitzerin. Muss die Verkäuferin es zurücknehmen? (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Schwanthalerhöhe: Brandserie in Tiefgarage – Feuer unter neuntem Fahrzeug

Nach Gerichtsentscheidung: Pro-Palästina-Demo in München abgesagt

Verzögerungen bei Brückensanierung: Unterführung an der Lindwurmstraße länger komplett gesperrt

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Kunst aus Kuhmist : „Es gehört sich nicht, mit Scheiße zu arbeiten“ Werner Härtl malt trotzdem mit Kuh-Fäkalien. Weil er das natürliche Material zu schätzen weiß – und weil ihm manches stinkt. Von Stephanie Schwaderer und Manfred Neubauer

SZ Plus Alkoholkonsum bei Jugendlichen : „Wir alle haben Suchtmuster“ Woran erkennt man, ob ein Teenager seine Grenzen testet – oder ob ein ernst zu nehmender Alkoholmissbrauch vonstattengeht? Jugendsuchtberater Florian Czapek kennt die Alarmsignale und weiß, was dann idealerweise zu tun ist. Interview von Johanna Feckl

UNSER KULTURTIPP

Was läuft im Tanz : Schwanengesang statt Schwanensee Im Juli zeigen Münchens Ballettbühnen Highlights der Saison, im Werksviertel gibt es Experimente und im Deutschen Theater Weltklasse-Tango. Von Jutta Czeguhn

