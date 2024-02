Was die Schauspieler vorab zum Nockherberg verraten, welche Beeinträchtigungen die Sicherheitskonferenz mit sich bringt, wieso es neue Hoffnung für die Studentenstadt gibt und mehr.

Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Was die Schauspieler schon vorab zum Nockherberg verraten Wie hat sich Merz verändert, wie agiert Lindner, und lässt sich Söder von Aiwanger beeindrucken? Die Darsteller des Nockherberg-Singspiels geben erste Einblicke. (SZ Plus)

Münchner Sicherheitskonferenz: Alles zur Siko im Überblick Welche prominenten Gäste erwartet werden, wie sich die Polizei darauf vorbereitet - und auf welche Einschränkungen sich die Münchner einstellen müssen. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

EXKLUSIV: Wie es mit den Wohnungen in der Studentenstadt weitergehen soll Mehrere Gebäude in Deutschlands größter Studierendensiedlung sind sanierungsbedürftig und derzeit nicht bewohnt - das soll sich nun ändern. Welche Pläne es für die Studentenstadt gibt. (SZ Plus)

Freizeitmesse Free: Zwischen Kini und Soldaten Bis Sonntag läuft die Free, Bayerns größte Freizeitmesse. Schon zu Beginn ist eine Menge los. Wo König Ludwig malt, die Kreuzfahrt ruft und die Bundeswehr Verstärkung sucht.

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess: Bankkaufmann bestiehlt eigene Bank und muss in Haft (SZ Plus)

Größere Verkehrsbehinderungen: Tramlinien 16 und 17 werden monatelang unterbrochen

Bauarbeiten: Laimer Bahnhof ist nicht mehr barrierefrei

Attacke in Perlach: Drei Unbekannte werfen Steine auf Polizeiinspektion

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTRO-TIPP

