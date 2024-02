Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

"Wir werden es jetzt und immer zeigen: Wir sind mehr" Kabarettistin Luise Kinseher, Gastronom Michael Käfer, Stadtwerke-Chef Florian Bieberbach, Siemens-CEO Roland Busch: 17 Menschen quer aus der Münchner Gesellschaft erzählen, warum sie die "Lichtermeer"-Demo am Sonntag auf der Theresienwiese für wichtig halten.

Zu links für die TU München? Benjamin Ruß will eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität. Doch er bekommt sie nicht - vermutlich wegen Zweifeln an seiner Verfassungstreue. Das lässt er nicht auf sich sitzen und verklagt nun den Freistaat. (SZ Plus)

München testet Minibusse in der Innenstadt 90 Tage lang werden im Zentrum Minibusse und E-Rikschas unterwegs sein. Sie sollen die Fußgängerzone unter anderem für ältere Menschen attraktiver machen. Was sich die Stadt davon erhofft.

Superbowl-Partys in München Wo fiebern die Münchner Football-Teams beim Endspiel um die Meisterschaft der NFL mit? Und wo können hiesige Fans selber den amerikanischen Nationalsport lernen? Was man dazu wissen sollte.

Das ist das neue Gesicht auf dem Nockherberg Beim Singspiel gibt es in diesem Jahr eine neue Rolle: Welche Politikerin Judith Toth spielen wird.

Haidhausen: Schlafender Obdachloser von Auto überrollt - Fahrer lässt ihn einfach liegen

Ein Münchner Kindl vom Münchner Kindl: Das ist das Wiesn-Plakat 2024

Am Stammgelände: BMW errichtet Talent Campus (SZ Plus)

Mittelschule in Schwabing-Freimann: 16-jähriger bedroht Lehrer seines Bruders

