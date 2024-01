Von Leo Kilz

Diese Studentin organisierte die Münchner Großdemo - und wird nun angefeindet Lisa Poettinger leitete am Sonntag die Versammlung am Siegestor mit mehr als 100 000 Menschen. Jetzt ist sie Ziel von Kritik und Hetze. Wer ist diese Aktivistin? (SZ Plus)

Nach Geheimtreffen in Potsdam: Wie Münchner Migranten auf rechtsradikale Deportationspläne reagieren

Angst von Kindern vor der AfD: "Was haben wir denen denn getan?" Die Diskussion um "Remigration" bereitet vielen Kindern mit Migrationshintergrund Sorgen, auch jenen mit deutschem Pass. Was hilft, ist der Austausch mit anderen Betroffenen. Doch nicht auf alle Fragen gibt es eine Antwort. (SZ Plus)

Warum das Ende des Autoverkehrs der Sendlinger Straße gutgetan hat In der keiner Straße wechselten die Läden so schnell wie hier. Doch nun scheint die junge Fußgängerzone ihre Identität zu finden. (SZ Plus)

19-jähriger Bankkaufmann soll eigene Bank bestohlen haben Er hatte den Schlüssel zum Tresor und soll fast eine dreiviertel Million Euro in seinen Rucksack gestopft haben. Dann rannte er davon. Erst ein halbes Jahr später wird der Dieb gefasst. Vor Gericht wird klar: Das Geld ist weg. (SZ Plus)

Wo man auch nachts einkaufen kann Der Immobilienkonzern Vonovia eröffnet in Pasing Münchens ersten vollautomatischen Quartiershop. Der kleine Laden kommt ohne Verkäufer aus und ist rund um die Uhr geöffnet. Funktioniert das Konzept, könnten weitere Märkte folgen.

Arbeiten am Stellwerk: Starke Einschränkung auf S-Bahn-Stammstrecke

Folge des Klimawandels: Wie sich die Tigermücke ausbreitet

Prozess: 23-Jähriger gesteht tödliche Messerattacke

