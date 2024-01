DER TAG IN MÜNCHEN

Medizinische Versorgung: "Der Druck auf die Praxen nimmt zu" Bürokratie, veraltete Strukturen, Nachwuchssorgen: Die Hausärzte fordern bessere Arbeitsbedingungen und warnen vor negativen Folgen für die Patienten. Der Bundesgesundheitsminister verspricht Reformen - aber reicht das? (SZ Plus)

C&A schließt Filiale in der Innenstadt Der Mietvertrag für den Standort an der Kaufingerstraße läuft Ende 2024 aus. Der Modekonzern will aber im Stadtzentrum präsent bleiben.

Prozess: Tödliches Ende einer Flucht Eine Schleuserbande schmuggelt zwölf Menschen in einem Lkw-Trailer via Güterzug nach München. Beim Aussteigen über das Dach kommt es zu einem Stromschlag aus der Oberleitung, ein 15-jähriges Mädchen stirbt. Jetzt steht einer der Schleuser vor dem Landgericht. (SZ Plus)

Fahranfänger rast mit 160 Kilometern pro Stunde durch München Der 20-Jährige fällt einer Polizeistreife auf, die ihn daraufhin ins Visier nimmt. Ihm drohen nun umfangreiche Strafen.

Demo gegen rechts: Veranstalter rechnen mit mehr als 30 000 Menschen

Fahrrad-Infrastruktur in München: Doch keine Brücke über die Schwere-Reiter-Straße

Berg am Laim: Passanten halten gewalttätigen Räuber fest

Einbruchsserie in München: 200 Taxis in drei Monaten aufgebrochen

