Warum Open Air Konzerte bald in der Fröttmaninger Arena stattfinden könnten, wo Vermieter nun 100 Euro Miete pro Quadratmeter verlangen, wie Behörden gegen Jugendgewalt vorgehen wollen und mehr.

Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Open Airs in München: Konzerte sollen ins Fröttmaninger Fußballstadion ziehen Wenn das Olympiastadion während der Sanierung ganz schließt, braucht München eine Ausweichspielstätte für die großen Open Airs. Mit dem Betreiber der Arena des FC Bayern befindet sich die Olympiapark-Gesellschaft "in guten Gesprächen". (SZ Plus)

Münchner Immobilienmarkt: 100 Euro Miete pro Quadratmeter Eine Eigentümerfamilie verlangt im Herzogpark viel Geld für WG-Zimmer und kündigt langjährigen Mietern - sie schöpft dabei ihren rechtlichen Spielraum aus. Nun soll auch noch der grüne Innenhof einem Anbau weichen. (SZ Plus)

Luxuswohnungsbauer Euroboden meldet Insolvenz an Die Firma hatte in München zahlreiche ambitionierte Projekte geplant, wollte aber zuletzt fast alle Grundstücke verkaufen. Den Geldgebern drohen nun massive Verluste.

Laim: Immerhin umsteigen in die zweite Stammstrecke kann man schon, fast Das S-Bahn-Großprojekt ist noch lange nicht fertig - nun aber ein Bahnsteig, an dem die Passagiere ab 2037 von der ersten in die zweite Stammstrecke überwechseln können. Halb jedenfalls.

Gewalt unter Jugendlichen: "Mittlerweile gehen die mit Macheten aufeinander los" Experten sind entsetzt über das steigende Ausmaß der Jugendgewalt, das sich vor allem in München zuletzt zeigte. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen nun härter durchgreifen und auch mehr Präventivangebote bieten. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Amtsgericht: Pflegedienst bestiehlt tote Frau (SZ Plus)

Polizei: Betrüger erbeuten von 80-Jährigem fast eine halbe Million Euro

Kulturstrand: Sandburgen-Wettbewerb an der Isar

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTRO-TIPP

