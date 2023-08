Welche Touristen die Stadt anlocken möchte, warum die Sanierung des Deutschen Museums so schwierig ist, was für und gegen eine schnelle Umgestaltung des Max-Joseph-Platzes spricht und mehr.

Von Leo Kilz

Tourismus München: Mehr als Bier und Oktoberfest - aber wer weiß das schon? Münchens Tourismusbranche erholt sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wie die Stadt wieder mehr Touristen herlocken möchte - und vor allem welche (SZ Plus).

Max-Joseph-Platz in München: Schnell aufhübschen oder durchdacht verschönern? Soll am Platz vor dem Nationaltheater erst mal alles bleiben, wie es ist - bis mehr Experten Pläne für eine Interimslösung erarbeitet haben? Oder brauchen Platz und Menschen dringend sofort mehr Grün? Zum Pro und Contra (SZ Plus).

Baustelle auf der Museumsinsel: Warum die Sanierung des Deutschen Museums so kompliziert ist Seit Jahren ist das Wissenschafts- und Technikmuseum eine Baustelle, nun wird der zweite Abschnitt in Angriff genommen. Warum dauert das so lange, was ist schon fertig - und was ist nun mit dem Bergwerk? (SZ Plus)

Amtsgericht: Gewalttätiger Impfgegner beschimpft Staatsanwalt Der 24-Jährige hatte einen Reporter auf dem Marienplatz geschlagen und muss dafür zehn Monate ins Gefängnis. Beim Prozess kommt es zum Eklat (SZ Plus).

Baubranche: "Das ist dramatisch, und da kommt noch mehr" Laura Lammel, Bauunternehmerin und Obermeisterin der Münchner Bauinnung, erlebt nicht die erste Krise in ihrer Branche. Ein Gespräch über den drastischen Einbruch, überzogene Ansprüche und günstigeres Bauen (SZ Plus).

US-Filmstar in München: Natalie Portman tritt bei der IAA Mobility auf

Frankfurter Ring: Münchner schießt auf Polizisten

Diebstahl in München: Spanische Schüler klauen Dutzende Trikots aus FC-Bayern-Fanshops

Untermenzing: Wohnheim-Pläne für den Pflanzen Kölle-Parkplatz

