Was die Wissenschaft zu Taylor Swift herausgefunden hat, wie dubiose Berater Geld mit dem „Idiotentest“ machen, warum man diesen Sommer so wenig Schmetterlinge sieht und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Was die Wissenschaft zu Taylor Swift herausgefunden hat Sie löst Erdbeben aus und setzt mehr um als viele Volkswirtschaften: An der US-Sängerin lassen sich aber auch philosophische, psychologische, medizinische und juristische Phänomene studieren (SZ Plus).

Forschungsobjekt Taylor Swift Mehr als 400 Bewerbungen für ein Swiftposium in Melbourne: Wie zwei Münchner Verkehrsforscherinnen über ihre Zuneigung zur US-Pop-Größe zu einem wissenschaftlichen Projekt kamen – und was sie herausfanden (SZ Plus).

Welcome to „Swiftchen“, Taylor! Der US-Superstar ist am Nachmittag offenbar in München gelandet. Am Wochenende tritt sie zweimal im Olympiastadion auf. Der Liveticker zu den beiden Konzerten, Taylor's Version.

Wie dubiose Berater Geld mit dem „Idiotentest“ machen Allein in München gibt es weit über hundert Anbieter, die auf die Medizinisch-Psychologische Untersuchung vorbereiten. Doch wer an den Falschen gerät, zahlt Tausende Euro – und steht am Ende trotzdem ohne Führerschein da (SZ Plus).

Wenn aus Worten Taten werden Nach der Pasinger Messerattacke appelliert Oberbürgermeister Dieter Reiter an die Stadtgesellschaft. Der Muslimrat schildert bislang unbekannte Details des Angriffs. Eine Chronik rechter Gewalt in der Stadt.

Warum sieht man in diesem Sommer so wenige Schmetterlinge? Noch nie wurde in München eine so geringe Zahl an Arten registriert. 20 von ehemals 90 sind ganz verschwunden – und das liegt nicht nur am Klimawandel. Wo in der Stadt trotzdem noch besondere Exemplare zu entdecken sind (SZ Plus).

LGBTIQ-Tourismus München gehört zu den attraktivsten Reisezielen der queeren Szene

Prozess in München Staatsanwaltschaft legt Revision gegen Boateng-Urteil ein

Flughafen München Starts und Landungen fast im Minutentakt

Münchner Süden Tram kollidiert mit Auto – eine Frau verletzt

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Familien-Influencer : „Es darf nicht nach Arbeit aussehen“ Die Influencer Lisa und Henry Walser versorgen ihre vier Millionen Follower auf mehreren Kanälen mit Neuigkeiten aus ihrem Alltag. Was spontan wirkt, ist in Wirklichkeit ein durchgetaktetes Familienunternehmen. Ein Hausbesuch. Von Lisa Marie Wimmer

SZ Plus Ungewöhnliche Vermittlungsaktion : Speeddating für Mensch und Hund Tiere aus Pflegefamilien und Heimen treffen im Hirschgarten auf neue Herrchen und Frauchen. Manchmal funkt es sofort, manchmal braucht es etwas mehr Zeit. Was Menschen beachten müssen, die sich für einen Hund interessieren. Von Nicole Graner

UNSER FREIZEITTIPP

Gratis-Sommerfestival im Theatron : Die große Freiheit am Olympiasee Münchens längstes Open-Air-Festival läuft 2024 eine Woche kürzer – woran das liegt und bei wem trotzdem groß gefeiert wird. Von Michael Zirnstein

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg