Warum es Diskussionen um den Radweg an der Lindwurmstraße gibt, wie viel Geld die Stadt einsparen muss, wo der mutmaßliche Todesschütze von Milbertshofen festgenommen wurde und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

OB Reiter wirft Mobilitätsreferat „Herumeiern“ vor Der Oberbürgermeister fordert schnell realisierbare und trotzdem wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Radwegsicherheit in der Lindwurmstraße. Im kommenden Jahr soll es eine provisorische Lösung geben (SZ Plus).

Mehr als ein paar Striche auf der Straße „Unprofessionell“: Münchens OB Dieter Reiter (SPD) zürnt, weil ihm die Verkehrswende zu langsam vorangeht. Das Beispiel dafür ist aber schlecht gewählt (SZ Plus).

München geht das Geld aus Explodierende Kosten, immer höhere Personalausgaben, steigende Schuldenlast: Damit die Stadt einen regelkonformen Haushalt aufstellen kann, müssen die Referate 150 Millionen Euro einsparen. Die Streichliste kommt schon bald (SZ Plus.)

Polizei fasst mutmaßlichen Todesschützen von Milbertshofen Der Tatverdächtige wurde in Baden-Württemberg festgenommen. Er soll einen 24-Jährigen nach einem Streit auf offener Straße erschossen haben.

Bauen Banken die Alte Akademie weiter? Für die Bauruine in bester Münchner Innenstadtlage deutet sich eine Lösung an. Welche Rolle die Bayern LB und die Stadtsparkasse bei diesen Überlegungen spielen (SZ Plus).

Im Werksviertel wachsen die Bäume auf den Dächern Nahe dem Ostbahnhof bauen die Stadtsparkasse und der Investor Rock Capital neue Bürogebäude. In beiden Fällen setzen die Architekten auf begrünte Fassaden (SZ Plus).

Verhandlung am Amtsgericht Wiesn-Besucherin verbeißt sich in Kellner – Geldstrafe von 13 200 Euro (SZ Plus)

Neues Forschungszentrum Ideen für eine gerechtere Gesellschaft

Politik in München Stadtrat Hans Theiss will in den Bundestag wechseln

Fußball-EM in München Serben und Slowenen feiern gemeinsam auf dem Marienplatz

Stadtgestaltung Stadtrat verwirft „Giesinger Kirchplatz“

Polizeieinsatz am Münchner Flughafen Grenzenlose Freiheit? Pärchen übertreibt’s im Flieger

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Folgen der Klimakrise : Im schlimmsten Fall stirbt der See Die Renken im Starnberger See sind viel kleiner als früher, und im Staffelsee erstickten im Oktober die Fische: Wie sich der Klimawandel bereits jetzt auf Bayerns Seen auswirkt - und wie die Ökosysteme gerettet werden könnten. Von Celine Urban

SZ Plus Klimaschutz im Immobiliensektor : Wie das Bauen Zukunft hat Weil die Baubranche so viel Umweltverschmutzung verursacht, wollen Aktivisten ein gesellschaftliches Umdenken anstoßen: Sanieren soll zum Regelfall werden, Abriss und Neubau nur die Ausnahme. Grüne, Linke und ÖDP im Stadtrat greifen das Thema auf. Von Ulrike Steinbacher

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeit : EM, CSD, Tollwood und Andreas Gabalier – München steht ein Mega-Wochenende bevor Die Stadt ist Großveranstaltungen zwar gewohnt, doch so viel Party auf einmal ist selten. Was wo stattfindet und wie sich Polizei und MVG auf die Menschenmassen vorbereiten. Von Michael Zirnstein, Thomas Schmidt

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg