Wo man entlang der Isar gut einkehren kann, welches Urteil im Prozess gegen Boateng gesprochen wurde, was am P1-Club so fasziniert und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Neun Tipps, wo man entlang der Isar gut einkehren kann Die Isar zieht an heißen Tagen viele Ausflügler an. Welche Kioske und Biergärten einen Stopp lohnen – eine Übersicht.

Prozess gegen Boateng Das Münchner Landgericht sieht es als erwiesen an, dass der Profifußballer Jérôme Boateng seine Ex-Freundin im Karibikurlaub angegriffen hat. Von der Richterin wird er allerdings lediglich verwarnt (SZ Plus).

Neue Großmarkthalle soll deutlich höher werden Weil den Händlern der Platz in der geplanten 430 Meter langen Halle nicht ausreicht, hat der Investor sein Konzept überarbeitet und ein zusätzliches Stockwerk draufgepackt. Doch noch immer bleiben viele Fragen offen (SZ Plus).

Verbotenes Klettern auf Bahnwaggons Immer wieder machen sich Jugendliche einen Spaß daraus, verbotenerweise auf abgestellte Bahnwaggons zu klettern. Erst kürzlich endete einer dieser Fälle in München tödlich. Die Deutsche Bahn ist bemüht, Aufklärung zu betreiben.

Ex-Chefdesigner von Rolls-Royce erstochen: Tatverdächtiger in Frankreich festgenommen Nach Hinweisen aus der Bevölkerung spürt die Polizei in der Nähe von Paris einen 22-jährigen Mann auf. Er steht im Verdacht, am vergangenen Freitag einen Rentner in seinem Haus in Herrsching ermordet zu haben.

Das P1-Sommerfest: Was fasziniert so an diesem Ort? Beim Open Air des noch immer berühmtesten Clubs in München wird einmal mehr deutlich, warum dieser Kosmos museumsreif ist (SZ Plus).

Polizei in München 89-Jährige aus dem Hasenbergl wegen Tötungsdelikts festgenommen

Streit um Interessenkonflikt beendet Münchens größter Kulturverein bekommt hauptamtliche Chefin (SZ Plus)

Computerprobleme Welche Auswirkungen die weltweite IT-Störung auf München hat

Neuer Fahrservice Bequem durch München mit kleinen Bussen und Rikschas

Suchthilfe Kunst-Aktion für Drogenkonsumraum

In der Würm Biber beißt Frau beim Baden

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Modernes Brauchtum : Die Rückkehr der Volksmusik Viele junge Menschen entdecken die traditionellen Tänze und Lieder gerade neu für sich. Warum ist das so? Auf Spurensuche beim Kurs „Bairisch tanzen zum Kocherlball“. Von Thomas Becker

SZ Plus Star der Oper : Das Phänomen Jonas Kaufmann Seit beinahe zwei Jahrzehnten reisen beharrliche Fans um die Welt, um Jonas Kaufmann singen zu hören und zu sehen. Wie alles begann - und was den Münchner zum Klassik-Popstar macht. Von Jutta Czeguhn

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Familien-Radtour: Pupplinger Au : Isarflimmern auf dem Rad Ein Radausflug in die Pupplinger Au ist so abwechslungsreich, dass Kinder ganz vergessen zu quengeln. Es geht zu idyllischen Flussbuchten, wildem Urwald und komplett Nackerten. Von Lisa Sonnabend

