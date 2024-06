Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

„Männern ist Fußball wichtiger als Sex“ Der Andrang in München während der EM ist groß, die Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen steigt dagegen nur leicht. Das liegt an der Situation der Fans – und womöglich an einem ganz praktischen Problem (SZ Plus).

Zwei Jahre alt, drei Herz-Operationen Im Deutschen Herzzentrum legt man seit 50 Jahren Wert auf Spitzenversorgung, Hightech-Forschung und eine familiäre Umgebung. Davon profitieren jährlich Tausende Erwachsene – vor allem aber viele Kinder. Wie der kleine Anton (SZ Plus).

Gericht erlaubt umstrittene Pro-Palästina-Parole bei Demo Die Stadt wollte den Spruch „From the river to the sea“ bei einer Kundgebung unterbinden – und scheitert. Wie der Verwaltungsgerichtshof seine Entscheidung begründet.

Das Schwanthaler-Loch und die Sorge ums Nachbarhaus Das Bauprojekt der katholischen Kirche auf der Schwanthalerhöhe war von Anfang an umstritten. Nun geht seit Monaten nichts voran. Warum das noch eine Weile so bleiben könnte (SZ Plus).

Bayernfans prügeln Bayernfan krankenhausreif Aus Frust über ein Gegentor werfen zwei Brüder Bierbecher Richtung Spielfeld. Als sie ein anderer Fan zurechtweist, rasten die beiden aus. Der FC Bayern verhängt ein Stadionverbot – und die Richterin setzt noch eins drauf.

Fußball-Fans feiern EM-Siege Pyrotechnik und ein Fan will aufs Siegestor klettern - Leopoldstraße muss zeitweise gesperrt werden

Bilanz 2023 Messe München mit Rekord-Umsatz

Besichtigungen am Samstag Stadtwerke öffnen ihre Türen

Ermittlungen gegen den Star-Koch Neue Vorwürfe gegen Alfons Schuhbeck

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Allergien : „Mitunter sind das ganze Jahr über Pollen in der Luft“ Der Klimawandel hat Auswirkungen auf die Blühperioden der Pflanzenwelt – und damit auch auf die Verbreitung und die Intensität von Allergien. Experte Moritz Eder erklärt, was den Menschen blüht und was sie tun können. Interview von Merlin Wassermann

SZ Plus Filmfest München : Der Neustart Das Filmfest München holt unter neuer Leitung Stars wie Kate Winslet und Viggo Mortensen nach Bayern. Zeit wird’s, denn der Konkurrenzkampf unter den Festivals ist härter geworden – und Markus Söder war bislang auch keine große Hilfe. Von David Steinitz

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Paul-Maar-Ausstellung in Bernried : Jeder Tag ein Samstag Das Buchheim-Museum in Bernried widmet dem Autor und Zeichner Paul Maar eine Ausstellung. Und der ist viel mehr als der Papa des Sams. Von Katja Sebald

