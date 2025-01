Von Clara Leis

Was man zur neuen Grundsteuer wissen muss Etwa 300 000 Münchnerinnen und Münchner erhalten in diesen Tagen einen Bescheid per Post. Was die Umstellung für Immobilienbesitzer und Mieter bedeutet, welche Fristen wichtig sind und wo man Hilfe bekommt.

Ein Nachruf auf die Philharmonie Die Münchner liebten und hassten ihren hölzernen Weinberg der Musik. Fast unbemerkt hat die Stadt die Philharmonie nun für die nächsten zehn Jahre zugesperrt. Ein Veranstalter verlangt: Lasst uns weiter dort spielen (SZ Plus).

„Horrorfahrt“ für Bundespolizisten – Hepatitis-Infizierter beißt zu Ein 29-Jähriger will sein Deutschlandticket im Hauptbahnhof kündigen. Dabei kommt es zu einer Auseinandersetzung, er beißt einem Polizisten in den Unterarm. Für den Beamten beginnt eine einjährige Tortur (SZ Plus).

Katholische Akademie kündigt Saal-Vertrag für Münchner Friedenskonferenz Aktivisten laden im Februar zur Diskussion über Krieg und Frieden. Sprechen soll unter anderem die umstrittene UN-Sonderberichterstatterin für Palästina. Wurde die Raum-Buchung deshalb storniert?

Wenn die Angst, etwas Falsches zu sagen, den Unterricht hemmt Lehrer sollen mit ihren Schülern über demokratische Werte diskutieren. Doch viele halten sich mit politischer Positionierung zurück, um nicht gegen das Neutralitätsgebot zu verstoßen. Und die AfD versucht immer wieder, auf die Schulen Einfluss zu nehmen (SZ Plus).

Bühne frei für völlig Durchgeknallte Der BR hat die Sendung aus dem Vereinsheim eingestellt. Aber Münchens Kabarettisten singen keine Klagelieder, sondern feiern zusammen, mit bester Laune, Lack und Glitzer. The show must go on (SZ Plus).

Chance auf Selbständigkeit Ein Neuanfang für wohnungslose Frauen

Vorfall in München 30-Jährige betritt Hauptbahnhof mit zwei gezückten Messern

Feldmoching-Hasenbergl Unterkunft wird verkleinert und verlegt

Karlsplatz Bauarbeiten am Stachus schränken Straßenverkehr ein

SZ Plus Gastronomie in der Krise : Abserviert Essengehen war mal ein harmloses Vergnügen. Heute ist es kompliziert und macht oft keinen Spaß mehr. Die Gründe für die Entwicklung sind vielfältig, das Ergebnis aber recht klar: weniger Lebensqualität. Von Max Scharnigg

SZ Plus Senioren-Weltmeisterin im Gedächtnissport : Wie sie sich die Zahl 41 merkt? Als Ratte Antje Hubacz kann sich jedes Gesicht, jeden Namen und jede noch so lange Zahlenfolge einprägen. Und das, obwohl sie in der Schule grottenschlecht war. Wie schafft die Münchnerin das? Von Julia Schriever

Ausstellung „No Future Hope“ in der Lothringer 13 : Mit dem schlimmstmöglichen Szenario Hoffnung schüren Nina E. Schönefeld zeigt politische Visionen und düstere Prophezeiungen in der Ausstellung „No Future Hope“. Die Videoinstallation in der Halle der Lothringer 13 ist eine Zusammenarbeit mit dem „Habibi Kiosk“ der Kammerspiele. Von Johanna Schmees

