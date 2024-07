Was vom deutschen WM-Sieg im Olympiastadion vor 50 Jahren bis heute nachhallt, wieso Schuhbecks Lieferanten sauer sind, wonach die Internationale Bau-Ausstellung sucht und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Das Wunder von München Beim WM-Finale 1974 im Olympiastadion gerät die deutsche Nationalmannschaft früh gegen die Holländer in Rückstand - und gewinnt dennoch. Manches bei dem Triumph wirkt heute unvorstellbar, aber manches hallt immer noch nach (SZ Plus).

„Die EM ist wie ein Turbolader. Es ist Wahnsinn“ Die Live-Übertragung der Fußballspiele ist für Münchner Gastronomen ein kostspieliger Aufwand. Christian Vogler vom Augustiner-Keller rechnet vor. Und wie es lief, als zwei Dänen ein 30-Liter-Fass für sich alleine bestellt haben (SZ Plus).

Schuhbecks Lieferanten sind sauer: Insolvenzverwalter will Geld zurück Weil mehrere seiner Firmen frühzeitig zahlungsunfähig gewesen seien, hätte der Gastronom etliche Rechnungen angeblich gar nicht begleichen dürfen. Frühere Geschäftspartner befürchten, in finanzielle Nöte zu geraten (SZ Plus).

Internationale Bauausstellung sucht nach Projekten Unter dem Motto "Räume der Mobilität" will sich die Metropolregion auf diesem Weg in den kommenden zehn Jahren weiterentwickeln. Erster Stichtag für die Einreichung von Ideen ist der 15. Oktober.

Mit dem Rollstuhl am Sandkasten Die Münchner Grünen fordern, dass beim Bau neuer Spielplätze und bei der Sanierung alter Anlagen die Barrierefreiheit stärker berücksichtigt wird. Vorbilder dafür gibt es bereits.

Kriminalpolizei Vermisste Münchner Schülerin gefunden

Ostbahnhof Münchner Polizei nimmt mutmaßlichen Vergewaltiger fest

Gerichtsentscheidung Verlegung der Polizeihubschrauber vorerst gestoppt

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Linden blühen besonders stark : „Ende Juli können Allergiker wieder aufatmen“ Die Linden blühen dieses Jahr so üppig wie selten, für manche Menschen ist das aber mehr Plage als Wonne. Heinz Sedlmeier vom Landesbund für Vogelschutz erklärt, warum sie fantastische und wichtige Bäume sind. Interview von Sabine Buchwald

Opern-Fotograf Wilfried Hösl : Wie man Stars wie Netrebko und Kaufmann in Szene setzt 40 Jahre, 500 Premieren, Hunderttausende Bilder: Wilfried Hösl von der Bayerischen Staatsoper beherrscht die Kunst, mit seinen Fotografien eine eigene Wirklichkeit zu schaffen. Von Egbert Tholl

UNSER KULTURTIPP

Neues Album von „Beißpony“ : Der Charme des Schwarms Auf dem neuen Album von „Beißpony“ summt und brummt es. Denn die Münchner Band hat mit Bienen gejammt. Von Jürgen Moises

