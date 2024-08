Was den Eisbach so gefährlich macht, wie die Riesenbühne von Adele aussieht, warum ein Gericht Tempo 30 auf der Leopoldstraße wieder kippt und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Was den Eisbach so gefährlich macht Sich in der Strömung treiben zu lassen, gehört für viele junge Menschen in München zum Lebensgefühl. Doch das Baden dort ist verboten, denn immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen (SZ Plus).

Einblicke in die Adele-World Ab Freitag wird die britische Sängerin in München zehn Mal eine Bühne bespielen, die extra für sie entworfen und gebaut wurde. Um diese herum ist zudem ein Themenpark entstanden. Was die Konzertbesucher alles erwartet (SZ Plus).

Die Sängerin in Zahlen Welche Rekorde Adele hält – und andere kuriose Fakten über den Superstar

Liveticker zu Adele-Konzerten in München Adele-Gesang in Riem – erste exklusive Einblicke in die „Arena“

„Skateboarden wird mittlerweile wie ein richtiger Sport angesehen“ Jost Arens ist dreifacher deutscher Meister im Skateboarden – und fährt in diesem Jahr erstmals beim Munich Mash mit. Warum er nicht schon früher dabei war und was er davon hält, dass seine Sportart jetzt olympisch ist (SZ Plus).

Gericht kippt Tempo 30 auf der Leopoldstraße – zum Teil Normalerweise klagen Anwohner für eine Geschwindigkeits-begrenzung und nicht dagegen. Doch dieses Mal ist es umgekehrt – und tatsächlich könnte stadtauswärts bald wieder schneller gefahren werden.

WEITERE NACHRICHTEN

Bäckerei Feuer in Backstube der Hofpfisterei – fast leere Regale in Filialen

Tierpark Hellabrunn Nachwuchs bei den Flamingos geschlüpft

Innere Sicherheit Rechter Terror – „eine anhaltende Bedrohung“

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Imker aus Haar : Der Bienen-Vermieter Hans Reiter aus Haar hat Zigtausende Bienen - und verleiht diese an Kunden. Schutzanzug inklusive. Ein ungewöhnliches Geschäftsmodell, aber es funktioniert. Von Anna-Maria Salmen und Claus Schunk

SZ Plus Einzelhandel : „Wir sind wie das kleine gallische Dorf“ Seit mehr als 30 Jahren verkauft Marcus Kettler in seinem Geschäft „Spätzünder“ hochwertige Motorradbekleidung. Dass die Kunden immer wieder kommen, liegt auch an einem Konzept, das sich weit größere Konkurrenten nicht mehr leisten können. Oder wollen. Von Peter Fahrenholz

UNSER KULTURTIPP

Kubanische Musiknächte in München : Die Erben des Buena Vista Social Club Die „Ecos De Siboney“ und Alexander Abreus „Havana D’Primera“ spielen im Brunnenhof und im Ampere. Von Oliver Hochkeppel

