Was Zeitzeugen über die Hagelkatastrophe vor 40 Jahren berichten, welche Kandidaten aus München nächstes Jahr in den Bundestag wollen, warum das Rathaus saniert werden muss und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Als mal kurz die Welt unterging Vor 40 Jahren, am 12. Juli 1984, fegt über den Osten Münchens eine Hagelwalze hinweg. Die Zerstörung ist enorm - die Hilfsbereitschaft aber auch. Wer dabei war, dem hat sich die zweitgrößte Unwetterkatastrophe der deutschen Geschichte in die Erinnerung eingebrannt (SZ Plus).

Diese Münchner wollen in den nächsten Bundestag Die Parteien beginnen damit, ihre Bewerberinnen und Bewerber für die Bundestagswahl aufzustellen. Manche gelten als gesetzt, andere müssen sich überraschender Konkurrenz erwehren. Ein Überblick (SZ Plus).

Stadt will barrierefreien Zugang ins Werksviertel nicht alleine finanzieren Der Ostbahnhof braucht am Ausgang Friedenstraße Rolltreppen und einen Aufzug, findet der Stadtrat. Ein Zuschuss durch die Bahn soll dafür „leider nicht möglich“ sein. Und was sagt der Freistaat (SZ Plus)?

„Wir brauchen alle, die für uns fahren wollen und können“ In München mangelt es massiv an Fahrern für den öffentlichen Nahverkehr. Deshalb werden gezielt Migranten ausgebildet. Sie lernen nicht nur den Umgang mit den Fahrzeugen, sondern auch fachspezifisches Vokabular – „und manchmal auch ein bisschen Bairisch“.

Das Rathaus ist nicht mehr ganz dicht Feuchtigkeit macht sich breit, die Technik ist veraltet – der Sitz der Stadtspitze wird bald 120 Jahre alt. Eine Generalsanierung steht an. Und wenn die beginnt, muss der Oberbürgermeister ausziehen (SZ Plus).

Wie die Suche nach der vermissten Vanessa Huber nun weitergeht Am 5. November 2022 verschwand die 39-Jährige aus Unterhaching spurlos. Die Ermittler vermuten ein Gewaltverbrechen. Die Durchsuchung eines Tümpels in Taufkirchen brachte keinen Erfolg – doch die Polizei gibt nicht auf.

Unfall Radfahrer prallt gegen Baum und stirbt

Englischer Garten Messerattacke auf Junggesellenabschied – Polizei fasst zwei 17-Jährige

Durchgängige Naturstreifen Stadt beschließt Masterpläne für ein grüneres München

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Sucht und Krankheit : „Ideal wäre, wenn niemand mehr dampft oder raucht“ Rauchen war mal cool, doch das hat sich geändert. Der Trend geht weg von der Kippe hin zu Tabakerhitzern und E-Zigaretten. Ein Gespräch über Abhängigkeiten und neue Risiken. Interview von Linus Freymark

SZ Plus Wohnen im Alter : Zusammen wird man besser alt Sie sind zwischen 62 und 72 Jahre alt und haben sich vorgenommen, selbstbestimmt zu altern. Besuch in einer ungewöhnlichen WG. Von Francesca Polistina, Marco Einfeldt und Birgit Goormann-Prugger

UNSER KULTURTIPP

„Free & Easy“-Festival in München : Stars und Subkultur für lau 18 Tage lang lockt das beliebte Sommerfestival im Backstage: Von Megaloh über Maeckes und Macka B bis „Megaherz“ ist wieder einiges geboten. Zwischen Show-Ringen und Luftgitarren-Schlacht soll der politische Kampf nicht zu kurz kommen. Von Michael Zirnstein

