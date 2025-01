Wer die Bundestagskandidaten im Münchner Süden sind, was die bessere Luftqualität am Mittleren Ring für zukünftige Maßnahmen bedeutet, wie der Rettungseinsatz im Altenheim Vincentinum ablief und mehr.

Die Senkrechtstarterin, die es zu schlagen gilt Im Münchner Süden wird die Grüne Jamila Schäfer von der CSU-Kandidatin Claudia Küng und SPD-Mann Sebastian Roloff herausgefordert. Wer die Kandidaten sind, wofür sie stehen – und warum es sogar drei Sieger geben könnte.

Grenzwert unterschritten – erstmals bessere Luft an Landshuter Allee Die Luftqualität am Mittleren Ring ist seit Jahren ein Streitthema. Maßnahmen wie Tempo 30 greifen aber offenbar – sogar ein bereits vorgesehenes Fahrverbot könnte verhindert werden.

Chaosphase, erschöpfte Feuerwehrleute und Flammen, die rasend um sich greifen Zehn Tage nach dem Brand im Altenheim Vincentinum wird deutlich: Es war einer der brisantesten Rettungseinsätze der vergangenen Jahre in München. Eine Rekonstruktion der Ereignisse von Heiligabend (SZ Plus).

Brutaler Angriff – Gruppe tritt auf Opfer ein Am Silvestermorgen müssen zwei junge Männer nach einer Attacke ins Krankenhaus. Die Polizei nimmt daraufhin zwei Verdächtige fest. Die Staatsanwaltschaft geht sogar von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Marienplatz Gabelstaplerfahrer rammt Mariensäule

Jahreswechsel in München In der Silvesternacht sind so viele mobile Daten wie nie geflossen

Was die Mieten in München in immer neue Höhen treibt Bei vielen Neubauprojekten kratzen die Quadratmeterpreise schnell an der 30-Euro-Marke – selbst in mittelmäßigen Lagen. Ein Experte erklärt, warum das nicht unbedingt an profitgierigen Investoren liegt (SZ Plus).

Wohnen im Wabenhaus „Wir wussten: Das ist ein Haus, dem du dich anpassen musst“ (SZ Plus)

Wohnen in München Ein Dachgeschoss voller Designer-Wohnungen (SZ Plus)

Münchner Wohnungsmarkt Welche Fallstricke in Mietverträgen lauern (SZ Plus)

SZ Plus Brillen-Designer : Was man 2025 auf der Nase tragen muss Marco Collavo, Chef-Designer von Fielmann, entwirft mit seinem Team bis zu 150 Gestelle pro Jahr. Welche Trends 2025 wichtig werden und wie sich die Mode in München etwa von der in Hamburg unterscheidet. Interview von Philipp Crone

SZ Plus Schienennetz : Im Urwald Dass die Infrastruktur der Bahn völlig überlastet ist, wissen die Deutschen. Aber Birken, die aus Gleisen wachsen? Eine Fahrt mit dem Güterzug durch München. Von Jan Schmidbauer

Freizeittipps : Wandern in der Winterwunderwelt Mit den Kindern Iglus bauen, eine Fackelwanderung machen, rodeln oder einfach auf die Berge stapfen: So leicht lässt sich der Winterblues vertreiben. Neun Tipps unweit von München. Von Thomas Becker

