Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Renaissance des Public Viewing Das gemeinsame Fußball-Schauen war in den vergangenen Jahren aus der Mode geraten, bei der Heim-EM wird es jetzt wieder zelebriert. Gründe für den Ansturm gibt es einige – und der Boom könnte noch weiter anschwellen.

Von diesem Unternehmen hängt Münchens Zukunft ab Verkehrswende, Energiewende, Digitalisierung – und nebenbei ein paar Schwimmbäder betreiben: Seit 125 Jahren prägen die Stadtwerke den Alltag der Münchner. Die Aufgaben der Stadtwerke sind riesig, die nötigen Investitionen auch. Wie kann das gelingen (SZ Plus)?

Gerichtsentscheidung: Kein Herzkasperlzelt auf dem Oktoberfest Mit einer Klage wollte der Betreiber doch noch einen Platz auf der Oidn Wiesn bekommen – und scheiterte. Münchens Oktoberfest-Chef sieht darin „keinen Verlust an Kultur“.

Muss Alfons Schuhbeck zurück ins richtige Gefängnis? Der Gastronom soll auch Insolvenzverschleppung und Corona-Subventionsbetrug begangen haben. Seine Haft wegen Steuerhinterziehung verbüßt er inzwischen an einem Ort, an dem es sich besser leben lässt als im strengen Knast.

Münchens Wirtschaft ist "robust und stabil" Corona, Krieg, Energiekrise: Zum Ende seiner Amtszeit als Wirtschaftsreferent blickt Clemens Baumgärtner zurück – und kann trotz allem einige erfreuliche Schlüsse ziehen.

München auf Platz 27, so what? In einem aktuellen Ranking der lebenswertesten Städte weltweit ist München weit abgeschlagen – sogar hinter Frankfurt. Aber das kann auch eine Chance sein, sich mal richtig gehen zu lassen.

Attacke in Obersendling Unbekannter sticht 23-Jährigem in den Bauch – Täter flüchtig

Vor dem Jüdischen Gemeindezentrum Israel-Flagge beschädigt

Feuerwehreinsatz in München Gasalarm im Deutschen Museum

Polizei in München Messer-Attacke am Stachus

Drei Monate auf einmal zahlen Warum die MVG fürs Deutschlandticket 147 Euro abbucht

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Fußball : FC-Bayern-Mitglied Nummer 1 Er gehört dem Ehrenrat des Clubs an und hat eine exklusive Loge in der Allianz-Arena: Heiner Jüngling wurde von seinem Vater noch am Tag seiner Geburt beim FC Bayern angemeldet – und genießt mittlerweile einige Privilegien. Von Thomas Becker

SZ Plus Mordaktion der Nationalsozialisten : Der Mann, der Hitler Mongolenblut zuschrieb Vor 90 Jahren wurde der Publizist Fritz Gerlich im KZ Dachau getötet. Er war eine Ausnahmefigur – in vielerlei Hinsicht. Von René Hofmann

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Familien-Radtour: Olching-Fürstenfeldbruck : Immer der Amper nach Die Tour von Olching nach Fürstenfeldbruck führt zu Kiesbänken für junge Entdecker, zu rauschenden Schleusen, Pfauen und Weißkopfseeadlern. Von Elisabeth Großmann, Fotos: Jana Islinger und Johannes Simon

