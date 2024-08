Von Marla Kyriss

Eigenbedarf oder ein Fall von Entmietung? Mieter eines Hauses in Bogenhausen bekommen die Kündigung. Die Eigentümerfamilie plant dort angeblich ein Mehr-Generationen-Haus mit einer Studenten-WG. Doch vor Gericht wirkt einiges an ihren Plänen seltsam unstimmig. (SZ Plus)

Nach Unglück im Eisbach: 24-Jähriger gestorben Vor einer Woche war der junge Münchner beim Schwimmen in eine Wasserwalze geraten. Seither lag er in kritischem Zustand in einer Klinik.

Der schwarze Riese 48 Jahre lang war er CSU-Stadtrat in München, nun ist Walter Zöller gestorben. Wenn er sprach, mit seinem messerscharfen Verstand und seiner geschliffenen Rhetorik, wurde es still im Rathaussaal. Auch seiner eigenen Partei hat er es nicht immer leicht gemacht: Ein Nachruf (SZ Plus)

Wenn Bäume plötzlich gefährlich werden Am Sonntag verletzte ein 18 Meter langer Ast eine Frau schwer. Wie können solche Unfälle verhindert werden? Wie Bäume kontrolliert werden – und warum unerwarteter Astbruch auch bei gesundem Holz passieren kann. (SZ Plus)

Ein Motiv, das selbst dem Gericht unerklärlich erscheint Eine Frau wird beschuldigt, einen alten, gebrechlichen Mann mit 100 Messerschnitten getötet zu haben. Warum? Wegen einer Telefonnummer, sagt die Angeklagte. (SZ Plus)

Zum Tod von Nikola David: „Er war ein großer Mensch“

Großeinsatz: Starker Gasgeruch – Feuerwehr sucht Münchner Westen ab

Moosach: Brückenneubau in der Dachauer Straße – nun wird gesperrt

LGBTQI-Feindlichkeit: Menschenkette nach Mordaufrufen gegen queere Community

Ein Fall für das Verwaltungsgericht: Anlieger wollen Fußgängerzone in der Weißenburger Straße verhindern

SZ Plus Abkühlung : Was tun bei Affenhitze? Wenn es draußen heiß wird, wird es im Affenhaus noch viel heißer. Von den Primaten kann der schwitzende Homo sapiens einiges lernen. Ein Profitipp der Pflegerin lässt sich auch im Betrieb oder Home-Office leicht nachmachen. Von Kathrin Werner

SZ Plus Münchens erster alkoholfreier Biergarten : „Ich hätte nicht erwartet, dass das so gut ankommt“ Florian Schönhofer, Betreiber des Café Kosmos, bespielt den Kulturbiergarten „Die Null“. Das Besondere: Es gibt nur alkoholfreie Getränke. Ein Gespräch über sein Projekt, das Problem mit der Trinkerszene vor Ort und den gesellschaftlichen Umgang mit Alkohol. Interview von Stefanie Witterauf

SZ Plus Trend Naturwein : Der Wein knallt bunt „Orange Wine“ und Naturweine mit neonfarbenen Etiketten erobern gerade München. An der Fraunhoferstraße hat sich das „Forever Thirsty“ darauf spezialisiert. Über einen Trend, der mehr als eine optische Wirkung entfaltet. Von Sarah Maderer

