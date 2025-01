Warum Münchens ältester Comic-Laden schließt, wieso die Stadt einem Investor eine millionenschwere Ausnahme gewährt, wie der Mord an Rudolph Moshammer vor 20 Jahren die Gesellschaft veränderte und mehr.

Von Clara Leis

Warum Münchens ältester Comic-Laden schließt Nach 36 Jahren muss Peter Zemann die Comic Company in der Fraunhoferstraße aufgeben. Die Szene ist entsetzt, Grund ist allerdings nicht nur der Verkauf des Hauses an eine Immobilien-Holding (SZ Plus).

Stadt gewährt Investor eine millionenschwere Ausnahme Die Büschl-Gruppe bekommt voraussichtlich das gewünschte Baurecht für das lukrative Paketpost-Areal und kann einen Teil der Sozialvorgaben mit Sanierungskosten abgelten. Was es damit auf sich hat (SZ Plus).

Sonderregel für Wolkenkratzer-Bauer Die Stadt liefert den Hochhausgegnern eine Steilvorlage (Kommentar, SZ Plus)

Wenn plötzlich das Achtfache an Grundsteuer fällig ist Viele Eigentümer wurden überrascht vom Bescheid des Finanzamts. Selbst die Kämmerei hatte nicht mit den teilweise extremen Steigerungen gerechnet. Bei ihr gehen täglich Tausende Nachfragen ein (SZ Plus).

Als München seinen Paradiesvogel verlor Rudolph Moshammer war eine schillernde Figur in der Münchner Society. Wie sein brutales Ende vor 20 Jahren den Blick auf die Abgründe des Modeschöpfers lenkte – und was sein Mörder heute macht.

Jugendgewalt in Pasing: 16-Jährige in Hinterhalt gelockt und geschlagen

Silvester am Hauptbahnhof: Versuchtes Tötungsdelikt: Verdächtiger festgenommen

Milbertshofen: 47-Jähriger in Kneipe brutal zusammengeschlagen

Prozess am Amtsgericht: „Klopfattacken“ an Wohnungsdecke – Frau muss 300 Euro bezahlen

Mittlerer Ring: Auto kollidiert mit Fahrbahnteiler – Brudermühltunnel über Stunden einseitig gesperrt

SZ Plus Berufswahl der Kinder : Wenn der Sohn auch Raubtier-Dompteur werden will Alexis Lacey, 16, Kind des Direktoren-Paars vom Circus Krone, tritt erstmals mit Löwen und Tigern in der Manege auf. Wie es dazu kam – und warum die Eltern erst gar nicht begeistert waren. Interview von Barbara Hordych

SZ Plus Tiermedizin in München : Prophylaxe für Hund und Katze Immer mehr Haustiere, immer mehr Stress: Das Team einer Schwabinger Tierarztpraxis geht ganz bewusst andere Wege, setzt auf Wellness und Schnuppertage. Davon profitieren nicht nur die Patienten. Von Nicole Graner

Bar Alpina : Frühstücken wie in der Berghütte Wer beim Shoppen in der Innenstadt eine Kaffee-Pause braucht, kann in der Alpina Bar einkehren. Oder aber man beginnt den Tag gleich hier – zum Beispiel mit einem Weißwurstfrühstück. Von Sarah Maderer

