Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Verhaftung von René Benko: Eine Spur führt nach München Die Wiener Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmer vor, Anlagegelder eines ausländischen Staatsfonds für den Umbau des ehemaligen Karstadt am Hauptbahnhof abgezweigt und für andere Zwecke verwendet zu haben (SZ Plus).

Kritik an SPD-Vorschlag zur Vergabe städtischer Wohnungen Der Plan sieht vor, künftig deutlich mehr als die Hälfte des Wohnraums an arbeitende Menschen zu vergeben. Von Wohnungslosigkeit betroffene oder bedrohte Personen müssten dann zurückstecken. Der Koalitionspartner im Rathaus ist empört.

Wahlplakate von Satirepartei verschwunden: Die Spur führt zur CSU Ein Video und ein GPS-Sender geben Auskunft über den Verbleib der abgehängten Plakate. Jetzt ermittelt der Staatsschutz der Polizei.

Drogenlager in Mamas Wohnung: 21-Jähriger muss in Haft Der Angeklagte hatte einen beachtlichen Vorrat an Ecstasy, LSD und Ketamin eingerichtet. Den Richter erinnert der Fall an eine Netflix-Serie.

WEITERE NACHRICHTEN

Tarifkonflikt: Zwei Tage Streik bei der SZ

XXL-Projekt in München: Ein Passivhaus für 182 Millionen Euro fürs Finanzamt

Prozess in München: Bekannten mit Spaltaxt attackiert

Kriminalpolizei: Die „Münchner Mordkommission“ hat einen neuen Chef

Konzert in der Olympiahalle: Katy Perry weitet ihre „gigantische Tanzparty“ auf München aus

Beliebteste Vornamen in München: Felix und Emilia vorn

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Erinnerung an Polizistenmord : Er zögerte zu schießen - und wurde selbst erschossen Vor 30 Jahren verfolgte der 21-jährige Polizist Markus Jobst einen Tankstellenräuber und wurde von diesem getötet. Bis heute erinnern sich viele Münchner an die Tat, die mitten in Schwabing geschah. Von Stephan Handel und Johannes Simon (Fotos)

SZ Plus Drehbuchautor von „September 5“ : Die Münchner Hoffnung bei den Oscars Moritz Binder hat schon einige Rückschläge hinnehmen müssen, nun erlebt er einen beruflichen Höhepunkt: Sein Drehbuch von „September 5“ ist für die Oscars nominiert. Nur: Was macht eigentlich ein Drehbuchautor? Von Philipp Crone

UNSER GASTROTIPP

Café Madam Anna Ekke in Neuhausen : Hier gibt es das Brunch-Gesamtpaket Das beliebte Café Madam Anna Ekke hat in Neuhausen eine zweite Filiale eröffnet. Das Lokal ist Instagram-tauglich und lässt kaum einen Frühstückswunsch offen. Von Franka Bals

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg