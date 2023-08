Quallen in Gewässern rund um München, als Tourist in der eigenen Stadt, Roboterhund in Sicherheitsfirma und mehr.

Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

Quallen? Gibt es hierzulande in fast jedem See Der Biologe Herwig Stibor forscht an Süßwasser-Medusen. Warum breiten sie sich in Deutschland so aus? Und wie kann man sie für den Menschen nutzen? Ein Besuch in der Zuchtstation von Martinsried. (SZ Plus)

"Wir haben wirklich minimale Energiekosten" In Zeiten des Klimawandels haben Einfamilienhäuser einen schlechten Ruf. Mit guten Ideen und der richtigen Technik kann man aber viel dafür tun, die Umwelt zu schonen - und mit der Zeit auch noch Geld sparen. (SZ Plus)

München wieder lieben lernen Wenn die Stadt mal wieder nervt, hilft als Heilmittel für geschundene Heimatliebe vielleicht eine Touristenrunde? Ein Versuch ist es wert. (SZ Plus)

Mit Spooky auf Streife Der Roboterhund einer US-amerikanischen Firma übernimmt seit zwei Monaten Aufgaben bei einer Sicherheitsfirma im Würmtal. (SZ Plus) Sein Chef ist überzeugt: Autonome KI-Systeme sind keine Jobkiller, aber im Wettbewerb eine "echte Errungenschaft".

Ostbahnhof: Kleinkind steckt stundenlang im Aufzug fest

Baustelle der Stadtwerke: Bagger brennt komplett aus

BMW geschrottet: Mit gestohlenem Auto auf Spritztour

Klenzeschule: Die Wut der Eltern wächst

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg