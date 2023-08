Von Leo Kilz

München verfehlt seine Klimaziele Vor vier Jahren hat die Politik den Notstand ausgerufen, die Stadt will bis 2035 klimaneutral sein. Das wird sie höchstwahrscheinlich nicht erreichen. Warum das Rathaus trotzdem an seinen Vorgaben festhält. (SZ Plus)

S-Bahn Stammstrecke wird für zehn Tage gesperrt Zwischen Pasing und Ostbahnhof fahren von 11. August an keine S-Bahnen, bereits von diesem Freitag an gibt es ab 22.30 Uhr massive Einschränkungen. Grund sind Arbeiten an Weichen und ein neuer Bahnsteig in Laim.

Sonderflughafen Oberpfaffenhofen: Im Business-Jet nach Mallorca Der kleine Airport darf eigentlich nur für Geschäftsreisen genutzt werden. Und dennoch startet vermögende Kundschaft hier immer häufiger auch in Richtung Urlaubsziele (SZ Plus). Wie passt das zusammen?

Mobilitätswende: Der Fahrspaß hört an der Ladesäule auf Die Rathaus-Fraktion SPD/Volt will die Elektromobilität voranbringen. Ein Antragspaket setzt auf mehr Schnellladesäulen - und die konsequente Vertreibung von Falschparkern an Stromtankstellen.

Alter Botanischer Garten: Mann mit schweren Verletzungen aufgefunden

Sendling: Trübe Tümpel im Westpark

Feuerwehreinsatz: Pfefferspray-Attacke in der U-Bahn

