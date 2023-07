Deutschlands seltsamste Steueroase steht in Ebersberg, OB Reiter spricht sich für Olympische Sommerspiele aus und auf dem Königsplatz wird am Sonntag Sport getrieben.

Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Deutschlands seltsamste Steueroase Die Rosenheimer Steuerfahndung hat ermittelt, auf welch absurde Weise Unternehmen der Hypo-Vereinsbank einen Firmensitz im Ebersberger Forst vorgetäuscht haben sollen. Das Büro lag mitten im Wald, zum Pinkeln mussten Mitarbeiter in die Natur. Folgt nun ein Prozess wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe? (SZ Plus)

Mögliche Olympia-Bewerbung: Dieter Reiter spricht sich für Sommerspiele aus "Ich sehe keine Chance für Winterspiele in München", sagt der Oberbürgermeister. Das habe für ihn auch mit der Frage nach der Nachhaltigkeit zu tun.

Drogenhandel in der Gastronomie: Marihuana auf der Tageskarte Zwei Männer aus der Gastronomie stehen wegen Drogenhandels im ganz großen Stil vor dem Landgericht. Sie sollen den Stoff auch in den Läden verkauft haben, in denen sie arbeiteten. Verpfiffen hatte sie ein Wein-Experte (SZ Plus).

Sportfestival: Was auf dem Königsplatz geboten wird Beim Großereignis in der Maxvorstadt steht nicht der Leistungssport im Mittelpunkt, sondern der Spaß am Ausprobieren. Wie wäre es zum Beispiel mal mit einer Partie Quidditch oder Disc Golf?

Früher Stadelheim, heute Kunsttunnel Wegen seiner Graffitis saß Niels "Shoe" Meulman in den Achtzigerjahren im Gefängnis. Eine harte Zeit, an die der Holländer nun mit einer Wandarbeit im "Munich Art Tunnel" erinnert (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Reichenbachbrücke: Versuchter Mord am Partykiosk (SZ Plus)

Viergleisiger Streckenausbau zwischen Daglfing und Johanneskirchen: Reiter fordert Tunnellösung

Schwimmen in Freiham: Wie das Wasser in den neuen Badesee kommt

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg