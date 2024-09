Von Franziska Peer

Wer im neuen, umstrittenen Wiesnzelt feiert – und wie Den Gästen im Musikantenzelt auf der Oidn Wiesn gefällt der Trinkspruch schon mal: „Hosianna, bringt’s mir a Mass, frisch vom Fass.“ Aber ist die Stimmung beim legendären Boandlkramer wirklich so, als ob es kein Morgen gäbe? (SZ Plus)

„Was auf der Wiesn passiert, bleibt auch auf der Wiesn!“ Wie ist es, als Bedienung auf dem Oktoberfest zu arbeiten? Ein Gespräch mit drei Kellnerinnen über den Stress, gefährliche Käsespätzle und die Frage, wie viel Geld sie in den 16 Tagen verdienen (SZ Plus).

Almauftrieb der Wiesn-Promis Hier trägt Kimmich Seppelhut – und die Söders feiern neben Trash-TV-Ikonen, Musikern und Playmates: Der Almauftrieb beim Käfer ist der Promi-Pflichttermin auf dem Oktoberfest. Über ein durch und durch münchnerisches Event (SZ Plus).

Promis am ersten Wiesn-Wochenende „Nackt sehe ich besser aus“

„Regine, ich hol dich mit dem Traktor ab“ Wolfgang Fierek ist Überraschungsgast bei einem der größten Society-Events des Oktoberfests. Der Schlagerstar ist dabei allein unter 1200 Frauen. Na ja, fast (SZ Plus).

Nie war Schluss machen einfacher Sich verabschieden, ohne ein Herz zu brechen: Wenn es um Gefühle geht, nutzen immer mehr junge Menschen künstliche Intelligenz (SZ Plus).

Hunderte neue Wohnungen und Arbeitsplätze entstehen am Ostbahnhof Nach mehr als 20 Jahren Planung sollen die „Orleanshöfe“ in Haidhausen nun gebaut werden – direkt gegenüber dem Franzosenviertel mit seinen prachtvollen Altbauten. Was genau geplant ist (SZ Plus).

Alles zum neuen SAP Garden im Olympiapark Nach mehr als vier Jahren Bauzeit ist die Mehrzweckarena im Olympiapark fertig – im Herbst kann der Ligabetrieb beginnen. Alles Wissenswerte zur neuen Spielstätte für Eishockey und Basketball.

Tinder-Schwindler muss zurück ins Gefängnis Der hoch verschuldete Betrüger hatte sich als Milliardär ausgegeben und zwei Frauen dazu gebracht, ihm Zehntausende Euro zu geben. Nun wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt – schon wieder (SZ Plus).

Mehrere Verletzte in Hadern Zwei Autos stoßen zusammen – und schleudern in Radfahrer

Allach Proteste gegen geplante Unterkunft für Geflüchtete

Truderinger Spange Hoffnung auf Lärmschutz

SZ Plus SZ-Serie: Gründerzeit : Diagnose ohne Piks Das Start-up Ferrosens hat in Martinsried ein Gerät entwickelt, das Eisenmangel durch die Bestrahlung der Unterlippe erkennt. Es soll vor allem in Afrika und Indien helfen, das Immunsystem von Kindern zu verbessern. Von Annette Jäger

SZ Plus Besondere Berufe : Seine Waffe heißt Trudel, sein Jagdgebiet ist die Stadt Wenn Kaninchen den FC-Bayern-Campus unsicher machen, wenn Hunderte Krähen einen Friedhof belagern, dann schreitet Wolfgang Schreyer zur Tat. Unterwegs mit Münchens Stadtjäger und seiner Wüstenbussardin. Von Maik Rosner

Café Mari : So bodenständig wie das Viertel Die Betreiberinnen des Café Mari haben ihr Angebot an das Schlachthofviertel angepasst: In dem großräumigen Lokal gibt es deshalb ein buntes Allerlei – aber kein Chichi. Von Jacqueline Lang

