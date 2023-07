Stadt will Wohnungsbau-Regeln lockern, Kocherlball am Chinesischen Turm und mehr.

Wie OB Reiter den Bau neuer Wohnungen in München beschleunigen will Die SPD möchte die strengen Regeln für sozialen Wohnungsbau in der Stadt lockern - dabei wurden die Vorschriften zur sozialgerechten Bodennutzung erst vor zwei Jahren verschärft. (SZ Plus)

Kocherlball im nassen Dirndl Das Brauchtums-Großereignis am Chinesischen Turm im Englischen Garten beginnt mit einem Wolkenbruch, dennoch fordern sich wieder 11 000 Gäste zum Tanz auf. (SZ Plus)

Bayerns Forstminister soll sich für Steueroase im Wald eingesetzt haben CSU-Politiker Helmut Brunner intervenierte offenkundig im Jahr 2016, als der Staatsforst den Mietvertrag für einen seltsamen Firmensitz beenden wollte. Aus Ermittlungsakten der Steuerfahndung geht hervor, wie der Firmensitz erhalten blieb. (SZ Plus)

Spärliche Kleidung ist hier politischer Protest Beim "Slutwalk" ziehen Teilnehmende mit abgeklebten Brustwarzen oder in transparenten Kleidern durch die Innenstadt. Sie protestieren gegen Sexismus - und rufen dazu auf, auch sich selbst zu hinterfragen.

Nächtlicher Trendsport in Freising: In einem Satz über die Moosach

Sommernachtstraum: Sternenregen über dem Olympiasee

Motorradfahrer flieht: Polizeistreife rammt Ampel bei Verfolgungsfahrt

Tag der offenen Tür im Polizeipräsidium: Über 20 000 Menschen schauen hinter Schloss und Riegel

