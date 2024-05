Was der Kultur-Supersommer bietet, was der Dauerregen für München bedeutet, wie Studierende auf dem Stustaculum 2024 feiern und mehr.

Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Lass Vegas sein in München Von A wie Adele und B wie Bergson bis S wie Swift und W wie Winslet – selten war die kulturelle Strahlkraft Münchens so groß wie im Sommer 2024. Ist das alles überhaupt zu fassen? (SZ Plus)

Was bedeutet der Dauerregen für München? Stefan Homilius, der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes, erwartet am Wochenende die Hochwasser-Meldestufe I. Was er bei einem überschwemmten Keller rät – und wie er die Lage einschätzt.

Keine Angst vor Matsch und Regen Die Studierenden der Stadt tanzen und feiern auf dem Stustaculum zur Musik von Newcomern. Wie ist die Stimmung auf dem 34. Festival – trotz des schlechten Wetters?

2000 Menschen demonstrieren bei Regen für Demokratie und Klimaschutz Die Veranstalter hatten mit deutlich mehr Teilnehmern für die Demo auf dem Königsplatz gerechnet. Ihr Ziel: Mobilisierung und Sensibilisierung der Jungwähler für die Europawahl.

Sterne-Trio lädt zum Fun Dining 20 Gänge voller Raffinesse: Die Spitzenköche Jan Hartwig, Tim Raue und Nick Bril haben in München ein „Six Hands Dinner“ ausgerichtet. (SZ Plus)

Statt Dieselfahrverbot: Ab Montag Tempo 30 auf dem Mittleren Ring

Ausfälle bei der Straßenbahn: Busse ersetzen die Tram nach Moosach

„Wechseltrick-Betrug“: Dieb beklaut Rollstuhlfahrer – und gibt dann die Beute zurück

Schwimmbad in Unterschleißheim: 24-Jähriger fotografiert Frauen in Umkleidekabine

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Nackte Massage : „Es gibt niemanden, der nicht berührt wird durch Tantra“ Jörg und Eva Saur leiten eines von zwölf Tantra-Studios in München. Die Stadt München setzt diese Studios mit Bordellen gleich. Bei den Saurs gebe es zwar Orgasmen, sagen sie – Sex sei aber tabu. Ein Besuch. Von Lisa Marie Wimmer

SZ Plus Skat : Hirntraining am Kartentisch Ein Besuch beim Bayernpokal des Skatverbands Region München mit 183 Teilnehmern, bei dem die älteste Spielerin 100 Jahre alt ist und immer noch mithalten kann. Von Moritz Frimberger, Marco Einfeldt und Birgit Goormann-Prugger

UNSER GASTROTIPP

Fresh Bagels and Muffins : Katerfrühstück zum Tatort Das Fresh Bagels and Muffins ist eine seltene Konstante im schnelllebigen Univiertel: Schon seit 1996 bekommt man hier verschieden belegte Bagels – und das rund um die Uhr. Von Sarah Maderer

