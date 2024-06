Von Clara Leis

DIE EM IN MÜNCHEN

Punker mit Dudelsack geben den Ton an Zum EM-Auftakt trifft die deutsche Auswahl am Freitag auf Schottland. Wenn die Stimmung während der gesamten EM so ausgelassen bleibt, wie sie vor der Auftaktpartie in München ist, dürfte es ein zweites Sommermärchen geben (SZ Plus).

Dackel Ludwig tippt den EM-Sieger Zu großen Fußballturnieren sind sie Tradition: tierische Orakel. Münster hat Flachlandtapir Theo, Leipzig die Seelöwin Hilla und München: Dackel Ludwig. Wen die Spürnase ganz vorn sieht.

„Es gibt einen extremen Hype um das pinkfarbene Trikot“ Die Shirts kosten 100 Euro aufwärts – und trotzdem sind sie so begehrt, dass sie im Sporthaus Schuster schon knapp werden. Welche Jerseys sonst noch beliebt und welche besonders schwer zu kriegen sind (SZ Plus).

München im Mittelpunkt der Fußball-Welt München war schon mehrmals Schauplatz von Eröffnungs- und Finalspielen bei Fußball-Welt- und Europameisterschaften. Auch besondere Tore fielen hier. Eine Übersicht (SZ Plus).

Kultgetränk aus Schottland Die Schotten, deren Elf beim Eröffnungsspiel gegen Deutschland antritt, lieben Irn-Bru. Das Rezept für die Limonade ist so geheim wie das für Coca-Cola. Im Candy-Store von Georgy Volkov im Stachus-Untergeschoss kann man das Getränk finden (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Bund will 1000 neue Wohnungen in München bauen Die bundeseigene Immobilienagentur Bima will den Wohnraum in der weitläufigen „Ami-Siedlung“ fast verdoppeln. Doch im Stadtrat gibt es Kritik an dem aktuellen Plan – und an der Kommunikation mit der Bima (SZ Plus).

Privater Betreiber will Kita schließen Das geplante Fördermodell der Stadt sei schuld, sagt der Träger der Einrichtung in Oberföhring und fordert Schadenersatz. Und die Eltern wollen wissen, wie es mit den 110 Betreuungsplätzen weitergeht.

Klimaaktivisten beenden Hungerstreik Der Münchner Wolfgang Metzeler-Kick hatte die Aktion initiiert und 92 Tage nichts gegessen. Die Protestgruppe kritisiert die Bundesregierung, die Medien und die Gesellschaft.

Moosach: Unterführung bleibt länger gesperrt

Freimann: Sicherheitsmann zieht Waffe und schießt

Streit um das Musikantenzelt auf der Oidn Wiesn: „Zu keinem Zeitpunkt getäuscht“

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus EU-Naturschutz im Deininger Moos : Mehr als nur ein Ausflugsziel für Münchner Den Deininger Weiher kennen viele als idyllischen Moorsee, Biergarten inklusive. Dass sie in einem höchst erfolgreichen Natura-2000-Projekt baden gehen, wissen die wenigsten. Was für kleine und große Tiere hier (wieder) zuhause sind. Von Iris Hilberth und Sebastian Gabriel

SZ Plus Deutsches Museum : Kratzen am Lack der Legenden Andreas Hempfer, Kurator am Deutschen Museum und spezialisiert auf die NS-Zeit, bindet Luftfahrtgeschichte in den historischen und politischen Kontext ein. Seine Faszination für dieses Sujet hat viel mit seinen Großvätern zu tun. Von Martina Scherf

UNSER KULTURTIPP

Die neue Spielzeit 2024/25 an den Münchner Kammerspielen : Theater mit Biss 2024/25 kommen an den Kammerspielen 16 Premieren heraus, davon acht Uraufführungen samt einer Huldigung von Nosferatu-Darsteller Max Schreck. Das Motto lautet dabei sehr beschwingt: „Auf nach Woanders!“ Von Yvonne Poppek

