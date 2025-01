Von Clara Leis

Warum ein Porträt von Robert Habeck nichts auf dem Siegestor zu suchen hat Die Projektion des Kanzlerkandidaten der Grünen auf das Denkmal erzürnt die Konkurrenz – und sogar den eigenen Stadtverband. Nun droht auch noch ein Bußgeld, denn die Aktion war illegal (SZ Plus).

Arzt soll Frauen während Darmspiegelung vergewaltigt haben An 19 Patientinnen soll sich der Mediziner vergangen haben, als sie unter Narkose standen. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe – und wittert ein Komplott eines Kollegen und der Arzthelferinnen (SZ Plus).

Investor darf 700 Wohnungen bauen – aber will er auch? Auf dem früheren Siemens-Parkplatz in Neuperlach soll ein ganzes Quartier entstehen, so sieht es das Konzept vor. Und die Stadträte stimmen dem „gern“ zu. Doch der Bauherr ist offenbar auf Tauchstation (SZ Plus).

Warum das Sushi & Soul dichtmachen muss Das beliebte Restaurant im Glockenbachviertel mit seinen japanischen Spezialitäten und der großen Whiskykarte ist ein weiteres Opfer der Gastronomie-Krise. Eine Restaurant-Kette will den Standort übernehmen – aber mit einem anderen Konzept.

Eine Roboter-Hose, die beim Laufen hilft Ein vielversprechendes Mittel gegen Alzheimer. Oder ein Internet, mit dem man fühlen kann. Welche Forschungsdurchbrüche 2024 an der TU München glückten (SZ Plus).

Polizeieinsatz Corsa-Fahrer flieht mit Tempo 110 durch die Innenstadt

Berufsverkehr Wann und wo Pendler in München am längsten im Stau stehen

Nahverkehr in München Neue Sperrungen auf der S-Bahn-Stammstrecke

Forschung in Freising Gefährlicher Schädling breitet sich aus

Auf eine Wohnung wie diese warten Tausende Münchner Sozialwohnungen sind billig und sehen auch so aus? Letzteres muss nicht stimmen. Mit welchen Tricks Architekturbüros und Bauleiter günstigen, aber schicken Wohnraum entstehen lassen (SZ Plus).

Münchens neuestes Viertel Freiham Wie ist es, auf einer der größten Baustellen Europas zu leben (SZ Plus)?

Wohnserie So lebt es sich im Luxus-Bunker (SZ Plus)

Münchner Immobilienmarkt Besser mieten oder kaufen (SZ Plus)?

SZ Plus Ehre für einen jungen Mann aus Jesenwang : In der Nationalmannschaft der Fleischer Lukas Sandmeir weiß, wie es schmecken muss. Der 22-Jährige ist gelernter Koch und jetzt auch Deutschlands bester Nachwuchsmetzger. Von Erich C. Setzwein

SZ Plus Ein Patient im Delir : Als Sven Ungersböck zweimal gestorben ist Mitten bei der Arbeit hat der 50-Jährige das Gefühl, sein Brustkorb werde gesprengt. Beidseitige Lungenembolie. Zweimal bleibt sein Herz stehen – als er aus dem künstlichen Koma aufwacht, sieht er plötzlich Dinge, die in Wahrheit gar nicht da sind. Von Johanna Feckl und Peter Hinz-Rosin, Illustration: Jessy Asmus

80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs : Zweihundert Veranstaltungen zur „Stunde Null“ in München Rund um den 80. Jahrestag des Kriegsendes in Deutschland sind in München mehr als 200 Vorträge, Führungen und Ausstellungen geplant. Eine Auswahl. Von Susanne Hermanski

