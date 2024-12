Wie das Viertel um den Hauptbahnhof sicherer und attraktiver werden soll, was man zur Bundestagswahl 2025 in München wissen sollte, warum sich Subkultur-Initiativen gegen die geplante Silvestermeile wenden und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Mit der Dunkelheit kippt das Viertel Am Münchner Hauptbahnhof prallen Arbeiterstrich und Rotlichtmilieu auf immer mehr Luxusbüros. Wie dort ansässige Immobilienunternehmen mit einer neuen Initiative die Straßen sicherer machen wollen (SZ Plus).

Münchens Hauptbahnhof – ein Hort des Verbrechens? Mehr Körperverletzungen, Sexualdelikte und Sachbeschädigungen: Am Hauptbahnhof steigt die Kriminalität stark an. Wer besonders gefährdet ist – und was der Alte Botanische Garten damit zu tun hat (SZ Plus).

Was Sie zur Bundestagswahl 2025 in München wissen sollten Am 23. Februar werden in Deutschland die vorgezogenen Bundestagswahlen stattfinden. Wer tritt in München an? Welche Wahlkreise gibt es? Und bis wann kann man Briefwahl beantragen? Antworten auf die wichtigsten Fragen im Überblick.

Wie die Stadt plant, ohne Kündigungen 1150 Stellen abzubauen München muss sparen, auch beim Personal: Viele genehmigte Stellen sollen deshalb doch nicht besetzt werden. Gegen den Plan aber rührt sich Kritik (SZ Plus).

Subkultur-Kollektive wenden sich gegen geplante Silvestermeile „Mehr Lärm für München“ und zehn weitere Initiativen kritisieren die Vergabe öffentlichen Raums an einen Veranstalter gegen Geld. Sie wollen die Meile auf der Ludwigstraße selbst bespielen – ohne Champagnerstände und Eintrittsbarrieren.

München tanzt und nickt zu den „Fantastischen Vier“ Die Stadt liebt die einstigen Hip-Hop-Avantgardisten – das zeigt sich bei der „Long Player“-Tour. Die Olympiahalle ist sogar besser ausgelastet als das Konzert in ihrer Heimatstadt Stuttgart. Wie ihr Auftritt in München lief (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Verkehr in München Umstrittene Rad-Trasse auf 400 Metern

Perlach Jüdische Gemeinde soll neuen Friedhof erhalten

Goetheplatz Restaurant „Pfundig“ durch Schwelbrand zerstört

SZ-SERIE: SO WOHNT MÜNCHEN

Besser mieten oder kaufen? Welche Voraussetzungen für den Kauf einer Immobilie gegeben sein sollten – und wieso Mieter keineswegs ihr Geld zum Fenster rauswerfen. Der Finanzexperte Gerd Kommer über die entscheidenden Fragen auf dem Münchner Immobilienmarkt (SZ Plus).

Altbau in München Eine Wohnung, die zu teuer ist, um nur darin zu leben (SZ Plus)

Wohnen in München 19 Quadratmeter, 770 Euro (SZ Jetzt)

Wörthstraße 8 Dieses Haus schreibt Münchner Mietgeschichte (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Zukunft des Lernens : Warum sollen Kinder heute noch so lernen wie vor 100 Jahren? Lehrer und Pädagogen rütteln an den starren Strukturen. Ihr Ziel: das Lernen erleichtern. Wie eine Münchner Schule vorangeht - und warum Kinder dort auch erst zur zweiten Stunde kommen dürfen. Von Kathrin Aldenhoff

SZ Plus 200 Jahre Conditorei Kreutzkamm : Zimtschnecken? Stollen! Elisabeth Kreutzkamm-Aumüller führt in fünfter Generation den Familienbetrieb, der sich gegen schwierige Trends behaupten muss. Von Sarah Maderer

UNSER KULTURTIPP

Ausgehen an Weihnachten : Last-Minute-Kulturtipps für die Weihnachtstage Ob Theater, Konzert oder Ausstellung: Wer an den oder um die Feiertage herum etwas erleben will, wird in jedem Fall etwas finden – und das muss nicht immer weihnachtlich sein. Von SZ-Autorinnen und -Autoren

