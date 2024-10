Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Schlawiner, der gefallene Artist, der Gauner In einer Glitzerwelt aus VIPs, Spezln und Adabeis gab der einstige Starkoch Alfons Schuhbeck gerne vor, mehr zu sein, als er ist. Selbst nach Abstürzen und Verurteilungen. Über einen, der die Schuld nie bei sich sucht (SZ Plus).

Oberbürgermeister? Reiter hat ein Quartett für die Zukunft Wer tritt einmal die Nachfolge von Oberbürgermeister Dieter Reiter an? In der SPD ist das Rangeln schon zu spüren, vier Kandidaten sind in Stellung – und der OB selbst mischt die Karten neu (SZ Plus).

Plan B für die Großmarkthalle Bei dem Projekt gibt es zahlreiche ungeklärte Fragen und neue Verzögerungen. Trotzdem soll Investor Büschl ein Ultimatum gewährt werden (SZ Plus).

Bewährungsstrafe für Flaschenwerfer Vor dem EM-Spiel Serbien gegen Dänemark kommt es auf dem Marienplatz zu heftigen Ausschreitungen. Monate später müssen sich die mutmaßlichen Täter der Reihe nach verantworten. Die Richterin findet für die Fußballfans nicht nur die üblichen Strafen.

Sie entscheiden, wer der nächste Pfarrer wird Am Sonntag wählen evangelische Christen in Bayern ihren Kirchenvorstand. Die Gremien agieren auf Augenhöhe mit den Seelsorgern. In der Neuhauser Christuskirche sorgen die Ehrenamtlichen regelmäßig für ungewöhnliche Schlagzeilen (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Kollision mit acht Verletzten Zweijährige nach Unfall in Lebensgefahr – Vater war alkoholisiert am Steuer

Haidhausen Sexueller Übergriff - Mann attackiert Dreijährige auf Spielplatz

Rathaus Grüner Abweichler wechselt völlig überraschend zur CSU – wegen der Migrationspolitik

Verkehrsbehinderungen Altstadtringtunnel wird gesperrt

Staunen in der Dunkelheit Die besten Bilder vom Supermond

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Verfolgung in der NS-Zeit : Die Nacht, in der die Münchner Polizei die ersten Schwulenlokale stürmte Bei der Großrazzia vor 90 Jahren wurden 145 Männer ohne rechtliche Grundlage festgenommen, viele kamen ins KZ Dachau. Albert Knoll von der Gedenkstätte forscht zur Verfolgung Homosexueller durch die Nazis – und warnt vor „beunruhigenden Tendenzen“. Von Patrik Stäbler

SZ Plus Streetfood in München : Der erste Döner ist wie der erste Kuss Erstaunlich, welche Karriere der Fladen in München hingelegt hat, bei all den Sterneküchen-Snobs. Selbst Markus Söder führt den Kebab in seinem Leibgerichte-Ranking – wenngleich nicht auf Platz eins. Glosse von Wolfgang Görl

UNSER FREIZEITTIPP

„The Munich Show“ in Riem : Meteorit umarmen – das sind die Highlights der Mineralientage Der größte Meteorit Deutschlands, ein Dinosaurier-Skelett und viele Edelsteine: Die Besucher der Münchner Mineralientage „The Munich Show“ erwartet ein vielfältiges Programm. Von Benedikt Karl

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg